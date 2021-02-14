كورونا.. لبنان يبدأ حملة التلقيح والسعودية تمدد الإغلاق وغزة تخفف القيود

بدأ لبنان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، بينما أعلنت السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوما إضافيا اعتبارا من مساء اليوم، وفي قطاع غزة عاد العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وبدأت عملية التلقيح اليوم بمستشفى الرئيس رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وحضر إلى المستشفى كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن، بمشاركة الطواقم الطبية.

وتلقى رئيس العناية الفائقة بالمستشفى، محمود حسون اللقاح الأول، بينما تلقى الممثل صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم (93عامًا) اللقاح الأول أيضًا عن فئة المعمرين.

وتعليقًا على الخطوة قال دياب “التزامًا وتماشيًا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، لن أتلقى اللقاح اليوم”. وأكد أن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدم تضحيات كبيرة ويجب إعطاؤهم كل الحماية للقيام برسالتهم.

وستعطى الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، يليهم من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ثم الذين تزيد أعمارهم عن 54 عامًا من ذوي الأمراض المزمنة.

وتسلم لبنان أمس السبت أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضمت 28 ألفا و500 جرعة من لقاح فايزرـ بيونتك الأمريكي الألماني.

الدكتور محمود حسون رئيس العناية الطبية في مستشفى رفيق الحريري اول شخص يتلقى #لقاح_كورونا في لبنان pic.twitter.com/znhhfWOHIF — Naim Berjawi | نعيم برجاوي (@Naimbrj) February 14, 2021

ومساء السبت أعلن عن تسجيل 2906 إصابات و46 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 336 ألفا و992، منها 3961 وفاة، إضافة إلى 233 ألفا و171 حالة شفاء.

تمديد الإجراءات في السعودية

وأعلنت السعودية اليوم الأحد، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا لمدة 20 يوما إضافيا، في عموم المملكة، اعتبارا من مساء اليوم. جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وينص القرار على عدم تجاوز الحد الأقصى بالتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية 20 شخصًا، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

#عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية،وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي،بدءاً من الساعة 10 من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ.#واس_عام pic.twitter.com/sMrU3MmNWk — واس العام (@SPAregions) February 14, 2021

وأضاف البيان أن الإجراءات تتضمن إغلاق أماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية حتى أمس السبت، 372 ألفا و410، منها 6428 وفاة، و363 ألفا و303 حالات تعاف، وفق وزارة الصحة.

تخفيف الإغلاق في غزة

وفي قطاع غزة عاد العمل في المؤسسات الحكومية اليوم الأحد بشكل كامل، في ظل انخفاض أعداد الإصابات.

وقال محمود الفرا مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإعلام، إن العمل في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية عاد بشكله الطبيعي والمعتاد بعد أشهر من العمل الجزئي.

فحص فيروس كورونا لطفل في قطاع غزة (ر ويترز)

وأضاف “جميع الموظفين بمن فيهم من كان لديه استثناء للعمل عن بعد، منذ ظهور كورونا، بدأ بالعمل داخل المؤسسة التي يتبع لها”.

وأوضح أن قرار عودة الموظفين جاء بعد قرار الجهات الحكومية تخفيف إجراءات الإغلاق في غزة، تزامنًا مع انخفاض أعداد الإصابات.

وتقول وزارة الصحة بغزة إن أعداد الإصابات المسجلة يوميا، انخفضت بشكل ملموس خلال الأسابيع الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا.​​​​​​​

وبحسب الوزارة فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة زاد عن 53 ألف إصابة بينها 537 حالة وفاة.