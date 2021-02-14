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سياسة|إسرائيل

“ارحل”.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو والخلافات تلغي اجتماعا للحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202111:16 AM (مكة المكرمة)

قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن الحكومة لن تعقد اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، بسبب خلافات بين حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأزرق ـ أبيض برئاسة بيني غانتس، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اختلف نتنياهو وغانتس بشأن إعادة فتح المنشآت التجارية والاقتصادية، إذ يطالب الأخير بفتحها تدريجيًا بينما يؤيد الليكود إصرار وزارة الصحة على تمديد الإغلاق.

مركز تسوق حيث أغلقت معظم المتاجر أبوابها بسبب قيود مرض فيروس كورونا في إسرائيل (ر ويترز)

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة انتهاء إغلاق شبه تام امتد قرابة شهر ونصف للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن ما زالت هناك إجراءات تمنع فتح المنشآت والمصالح التجارية التي تستقبل الجمهور.

وبحسب وزارة الصحة، فإن أعداد المصابين بالفيروس بدأت في الانخفاض منذ قرابة يومين.

الآلاف يطالبون باستقالة نتنياهو

وفي الوقت نفسه تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، في أنحاء البلاد للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ومنذ قرابة 8 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا، وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته بسبب تورطه في قضايا فساد وسوء إدارة أزمة فيروس كورونا، على حد وصفهم.

وذكرت قناة (كان) أن قرابة ألف إسرائيلي تظاهروا في مدينة القدس قرب مقر إقامة نتنياهو، رافعين لافتات كتب عليها “ارحل” و”نتنياهو مقزز”.

كما شهدت مدينة قيسارية، تظاهرة مماثلة شارك فيها المئات أمام منزل رئيس الوزراء، رافعين لافتات كتب عليها “نتنياهو دكتاتور وكاذب”.

وأضافت القناة أن عدة مفترقات وجسور في تل أبيب شهدت أيضًا مظاهرات مماثلة شارك بها عدة آلاف ضد نتنياهو.

وأشارت إلى أن الشرطة انتشرت في عدة مفترقات رئيسية وأغلقت طرقًا في المدن التي شهدت المظاهرات.

المظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو ومحاكمته مستمرة منذ شهور (ر ويترز)

وتشهد المظاهرات في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة، واعتقالات تطال عددًا من المحتجين.

ومن أبرز الجهات الداعية إلى تلك المظاهرات (الرايات السوداء) وهي حركة احتجاج شعبية انطلقت في مارس/آذار 2020 للتعبير عن رفض احتكار نتنياهو إدارة أزمة كورونا.

وسجلت إسرائيل 4 آلاف و595 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 721 ألفا و759، منها 5 آلاف 340 وفاة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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