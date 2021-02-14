النظام المصري وأسر المعارضين.. عبد الله الشريف يكشف ما فعلته السلطات بشقيقيه (فيديو)

قال الناشط والمدون المصري عبد الله الشريف، إن الأنظمة الديكتاتورية تتبع نفس الأساليب من قتل واعتقال وتشويه سمعة معارضيها وممارسة الاغتيال المعنوي بحقهم.

وأضاف الشريف للجزيرة مباشر-خلال حلقة برنامج (المسائية) التي ناقشت استهداف النظام المصري لأسر معارضيه- أن شقيقيه معتقلان منذ ما يقرب من عام بهدف الضغط عليه وعلى أسرته ليتوقف عن انتقاد النظام.

وكشف المدون المصري عن أن أحد شقيقيه حصل على قرار بإخلاء سبيله من المحكمة، لكن قوات الأمن احتجزته في معسكر لقوات الأمن المركزي في محافظة الإسكندرية بدلًا من الإفراج عنه وأعادت اتهامه في قضية جديدة تحمل نفس الاتهامات المكررة، وهو ما يطلق عليه مصطلح “التدوير”.

وكان تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أكد أن السلطات المصرية دأبت على مدار أعوام على اعتقال أسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج والتنكيل بها، بهدف تهديد المعارضين وإجبارهم على الصمت في ظل سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري.

ورصدت الشبكة عددًا من النماذج التي تنطبق على حالاتهم تلك السياسة، مثل المذيع معتز مطر والناشط عبد الله الشريف والصحفي سامي كمال الدين والباحث تقادم الخطيب والناشطة السياسية غادة نجيب، وأخيرًا اليوتيوبر علي حسين مهدي الذي أعلن أن قوات الأمن اقتحمت منزله ودمرت محتوياته واعتقلت والده المسن المريض وزوج عمته وابن عمه.

وأكد عبد الله الشريف أن النظام لن يتوقف عن ممارسة الضغوط بأي شكل على المعارضين في الخارج بعد أن نجح في تصفية المعارضة داخل البلاد، وأن النظام ليست لديه خطوط حمراء، ضاربًا المثل بشقيقة الوزير السابق محمد محسوب المعتقلة هي الأخرى، وكذلك ابنة الشيخ يوسف القرضاوي المعتقلة مع زوجها منذ أكثر من 3 سنوات.

ووصف الشريف اعتقال النظام للنساء بأنه أمر يفتقد إلى أي أخلاق، خاصة وأن المجتمع المصري يرفض إهانة المرأة أو الضغط على أي شخص من خلال والدته أو شقيقته أو ابنته.

وردًا على كلام المحامي والناشط الحقوقي أسعد هيكل الذي قال إن عبد الله الشريف يحرض على النظام بشكل مباشر، نفى الشريف ذلك وقال إن انتقاد النظام لا يعني الهجوم على مصر، وإن أي شخص يحاول الخروج من دائرة الإعلام الرسمي الذي يتحكم به مدير المخابرات العامة عباس كامل، يتم التنكيل به وبأسرته.

وعن قيامه بنشر مقاطع فيديو وصور للقصور التي يبنيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الشريف إن السيسي نفسه زعم أنه يبني تلك القصور من أجل مصر، وبالتالي فإن الموضوع عام ويحق للمصريين أن يتحدثوا فيه وأن يتساءلوا عن جدواه وتكلفته لأن المسألة ليست شخصية والنظام هو من شخصن الأمر باعتقال شقيقيه، حسب قوله.

وشدد الشريف على استمراره فيما يقوم به رغم الثمن الباهظ الذي تدفعه أسرته، وأنه لن يتراجع لأن النظام لا يتوقف عن استهداف المعارضين حتى لو أجبرهم على التراجع والتوقف عن المعارضة، مؤكدًا أنه ليس المتسبب في محنة شقيقيه وأن النظام هو المسؤول عن ذلك، متمنيًا خروج شقيقيه وكافة المعتقلين من السجون.