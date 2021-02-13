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سياسة|بولندا

اكتشاف سلالة لكورونا في مزرعة لحيوان المنك يمكن أن تنتقل للبشر

حيوانات المنك (الأوربية-أرشيفية)
حيوانات المنك (الأوربية-أرشيفية)
13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202109:57 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الزراعة البولندية، اليوم السبت، إن سلالة من فيروس كورونا اكتُشفت في حيوان المنك بمزرعة في شمال البلاد يمكن أن تنتقل إلى البشر والعكس صحيح.

وظهر مرض كوفيد-19 في حيوان المنك بمقاطعة كارتوزي أواخر الشهر الماضي وقال مسؤولو الزراعة إن هذه هي أول حالة من نوعها في بولندا، ما أثار مخاوف من إجراءات إعدام مكلفة في قطاع يشمل أكثر من 350 مزرعة في البلاد.

وأضافت  الوزارة في بيان “تشير البيانات الواردة من دائرة التفتيش الصحي الرئيسية وتجارب العام الماضي في الدنمارك وهولندا بوضوح إلى أن الأمر ينطبق أيضا على بولندا، هذا الفيروس يمكنه الانتقال من المنك إلى البشر والعكس صحيح”.

وكانت الدنمارك قد أصدرت أوامر بإعدام “قطيع حيوان المنك” بالكامل، أي نحو 17 مليونا من الحيوان، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد ظهور بؤر لفيروس كورونا في مئات المزارع واكتشاف إصابة أشخاص بسلالات متحورة من الفيروس.

وقررت هولندا في أغسطس/آب الماضي، إصدار أمر بإغلاق أكثر من مئة مزرعة للمنك بعد إصابة عدد من العاملين بكوفيد-19.

وبعد اكتشاف كوفيد-19 في المزرعة بمقاطعة كارتوزي قالت السلطات البولندية إنه سيتم إعدام كل حيوانات المنك هناك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت نهاية العام المنصرم إن “الملاحظات الأولية بشأن فيروس كورونا لدى المنك تشير إلى أن الوضع السريري، والخطورة والانتقال بين المصابين تشبه تلك التي تسببها فيروسات أخرى منتشرة من (سارس كوف 2)”.

وأضافت “غير أن هذه السلالة، لديها مزيج من التحولات، أو التغيرات التي لم تلاحظ من قبل والآثار المترتبة على التغيرات المرصودة في هذه السلالة ليست مفهومة جيدا بعد”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن نتائج أولية تشير إلى أن هذه السلالة المرتبطة بالمنك لديها “حساسية منخفضة بشكل معتدل تجاه تحييد الأجسام المضادة”.

ودعت منظمة الصحة إلى إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من النتائج الأولية و”لفهم أي آثار محتملة لتلك النتائج في ما يتعلق بالتشخيصات والعلاجات واللقاحات قيد التطوير”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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