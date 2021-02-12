ليبيا.. المنفي يكشف عن 3 مهام رئيسية خلال المرحلة القادمة

قال الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن أمامه ثلاث مهام رئيسية أهمها توحيد الجيش في شرق ليبيا وغربها ودعم المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر اللجنة العسكرية (5+5) بصفته قائدا أعلى للجيش.

وأضاف المنفي خلال كلمة له، اليوم الجمعة، أمام أعيان ووجهاء مدينة طبرق (شرقي ليبيا) أن حكومته تولي أهمية قصوى لتوحيد الجيش وأن المجلس سيعمل على توحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية.

وشدّد على ضرورة توفير الأمن وتحسين الحالة الاقتصادية في البلاد مؤكدًا أنهما سيشجعان المواطنين على المشاركة في الانتخابات ويضمنان إجراءها في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

ووصل المنفي إلى مدينة طبرق قادمًا من بنغازي في إطار جهود دفع العملية السياسية السلمية في البلاد، وكان في استقباله صقر الجروشي قائد القوات الجوية في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتقع طبرق تحت سيطرة قوات حفتر.

وزار المنفي، أمس الخميس، مدينة بنغازي القابعة تحت سيطرة قوات حفتر في زيارة هي الأولى له منذ انتخابه، الجمعة الماضي.

وأعرب حفتر خلال اللقاء مع المنفي عن دعمه للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر/كانون أول المقبل.

واستهجن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري لقاء المنفي مع حفتر، ووصف في بيان عبر فيسبوك اللقاء الذي جرى في بنغازي بـ”البداية غير الموفقة”.

وقال “نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي (قبل تسلم مهامه رسميا) بزيارته لمجرم الحرب حفتر”.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية أممية، الجمعة الماضية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة المنتخبة المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين في المجلس وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.