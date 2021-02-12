بعيون تذرف الدموع.. طلاب سوريون يعودون إلى مدرستهم التي دمرتها الحرب (فيديو)

عاد طلاب إحدى المدارس في بلدة آفس، القريبة من مدينة سراقب وسط سوريا، إلى فصولهم من جديد برغم الدمار الذي حل بها.

وكانت المدرسة هدفا للقصف خلال الحرب، لكن الطلاب عادوا إليها بعد ترميم جزء منها.

وتقول إحدى الطالبات إنها صدمت من حجم الدمار الهائل الذي أصاب المدرسة، وإنها تفتقد أصدقاءها ومدرسيها.

وأضافت أنه كان لا بد من العودة إلى الدراسة مرة أخرى.

وحكت طالبة ثانية، وهي تغالب دموعها، عن حرمانها وأقرانها من الدراسة بسبب الحرب.