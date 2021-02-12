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السعودية: اعتراض صاروخ وطائرتين بلا طيار أطلقت من اليمن

جندي سعودي أمام مطار أبها الدولي (غيتي - أرشيفية)
جندي سعودي أمام مطار أبها الدولي (غيتي - أرشيفية)
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202110:48 AM (مكة المكرمة)

قالت السعودية إنها اعترضت صاروخا باليستيا وطائرتين بلا طيار أطلقهما المسلحون الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية الخميس، بعد استهداف لمطار أبها في وقت سابق.

وأعلن التحالف صباح أمس الخميس اعتراض طائرة مسيرة تستهدف منطقة خميس مشيط الواقعة جنوب السعوديّة وتضمّ قاعدة جوّية رئيسيّة.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إنه جرى تدمير الطائرة قبل بلوغ هدفها، وبعدها بساعات أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلق على خميس مشيط أيضا، فضلا عن تدمير طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات وكانت تستهدف نفس المنطقة.

وأطلق مسلحو الحوثي أول أمس الأربعاء طائرات مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي في جنوب غربي السعودية، مما أسفر عن اندلاع النيران في طائرة تجارية.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو لحطام الطائرة، ونقلت عن التحالف قوله إن الهجوم نفذ بنسخة عن طائرة “أبابيل تي” إيرانية الصنع.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وخلّفت الحرب في اليمن عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين، حسب منظّمات دوليّة. كما تسبّبت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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