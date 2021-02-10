الأمم المتحدة تعلق على “انكماش الفضاء المدني” في مصر.. ماذا قالت؟

أعربت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، أمس الثلاثاء، عن “القلق من استمرار انكماش الفضاء المدني في مصر”.

وكان دوغاريك يرد على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بشأن موقف الأمين العام غوتيريش من توجيه 100 منظمة حقوقية رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمطالبة بإنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة بالتدهور في مصر، مع اقتراب الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير/شباط 2021.

وقال المتحدث الأممي: “أعربنا مرارا من هذا المنبر عن قلقنا إزاء انكماش الفضاء المدني في مصر وموقفنا هذا لم يتغير”.

وأضاف “بالنسبة لدعمنا مثل هذه الآلية فنحن نعد مجلس حقوق الإنسان هو المكان المناسب لمناقشة ذلك سواء ما يتعلق بمصر أو أي بلد آخر”.

وحمّلت المنظمات الحقوقية المئة مجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين “لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر”، على حد قول المنظمات.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها، الثلاثاء، إن “آلاف المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة يتعرضون للاحتجاز التعسفي بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات”.

وحتى الآن لم يصدر تعليق من القاهرة حول تصريحات المتحدث الأممي، غير أن القاهرة عادة ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار “حملة أكاذيب” ضدها.