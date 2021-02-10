“إصابة طائرة مدنية في هجوم على مطار أبها”.. الحوثيون يؤكدون القصف والتحالف السعودي الإماراتي يتوعد (فيديو)

أعلن الحوثيون أنهم شنوا هجوما بأربع طائرات مسيرة، اليوم الأربعاء، استهدفت مطار أبها جنوبي السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن السعودية تتجاهل كل التحذيرات السابقة والمتكررة من استخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية، وفق قوله.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن طائرة مدنية على أرض مطار أبها تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه، وأضافت أن التحالف السعودي الإماراتي توعد من وصفهم بـ “الإرهابيين” من المليشيات بالمحاسبة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ونشر التلفزيون السعودي صورا لما قال إنها لبقايا حطام الطائرة المسيرة المفخخة من نوع قاصف، وقال عبر حساب قناة الإخبارية على موقع تويتر إن هذه الطائرة نسخة من المسيرة الإيرانية (أبابيل تي).

صور لبقايا حطام الطائرة بدون طيار "أبابيل تي" إيرانية الصنع #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/VF3FgbfIYC — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 10, 2021

وبحسب التحالف فإن “محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر”.

ولم يعلن التحالف حتى الآن عن وقوع إصابات، ولم يذكر كيف نُفِّذ الهجوم، ولكنه أعلن في وقت سابق اليوم عن “اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين” جنوبي البلاد.

وقال سريع إن الهجوم جاء ردًّا على ضربات جوية وتصرفات أخرى للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثي، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر إن “جرائم تحالف العدوان الأمريكي ضد الشعب اليمني غير مسبوقة عالميًّا، وهي جرائم من البشاعة والإرهاب ما يجعل من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقيًّا ومنبوذتين إنسانيًّا وحتى سياسيًّا”.

وأضاف “سيستمر دفاعنا المشروع بكل ما نستطيع متوكلين على الله جل شأنه حتى يتوقف العدوان والحصار تمامًا”.

جرائم تحالف العدوان الأمريكي ضد الشعب اليمني غير مسبوقة عالميا، وهي جرائم من البشاعة والإرهاب ما يجعل من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقيا ومنبوذتين إنسانيا وحتى سياسيا.

سيستمر دفاعنا المشروع بكل ما نستطيع متوكلين على الله جل شأنه حتى يتوقف العدوان والحصار تماما . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 10, 2021

وقال التحالف أيضا يومي، الأحد والإثنين الماضييْن، إنه اعترض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية، كما دمّرت القوات السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي “هدفًا جويًا معاديًا” فوق الرياض لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

قلق أممي وإدانة أمريكية

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من هجمات الحوثيين على مطار أبها السعودي وأدانت الهجمات التي تستهدف المدنيين.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها في السعودية.

وقالت جين، الأربعاء، إن الحوثيين يظهرون رغبة مستمرة في إطالة الحرب من خلال شن هجمات على السعودية، وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب بين الحوثيين والسعودية.

ونددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالهجوم، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استهداف مطار أبها يأتي “تنفيذًا للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

١-ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار ابها الدولي، والذي اسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 10, 2021

٣-التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها الغاء تصنيفها "منظمة ارهابية" واعتباره بمثابة ضوء اخضر لهذه الهجمات، وتأكيد على ضرورة مراجعة المجتمع الدولي مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 10, 2021

الهجوم على مأرب

وتتزامن هجمات الحوثيين على المملكة مع استئنافهم الهجوم على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شمالي اليمن.

وتأتي العملية العسكرية الجديدة بمأرب في وقت تتحرك فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتجاه قلب استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن بعدما سحبت الدعم الأمريكي للسعودية فضلًا عن التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة بالطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون ونادرًا ما تصل إلى أجواء العاصمة الرياض التي تبعد نحو 700 كليومتر عن الحدود اليمنية.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريًا دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًّا والتي تخوض نزاعا داميا ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

تجند مليشيا الحوثي الارهابية الآلاف من عناصرها طيلة اشهر، ثم ترسلهم في هجمات انتحارية صوب مأرب، فتلتهمهم صحراء مارب وجبالها ووديانها ويتساقطون كتيبة وراء كتيبة امام صمود هذه المدينة الشامخة التي تواصل تلقين مرتزقة ايران الدرس تلو الآخر #ساند_مارب#TakeActionForMarib — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 10, 2021

ثمانية صواريخ باليستية ايرانية الصنع أطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية على رؤوس المدنيين في مدينة مأرب خلال 48 ساعة، تعبيرا عن حقدها الدفين على المدينة الصامدة وقبائلها وأبنائها الشرفاء الذين كانوا ولا يزالون حائط صد للمشروع التوسعي الايراني في اليمن #ساند_مارب#TakeActionForMarib — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 10, 2021

قرار أوربي

وفي سياق متصل، حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قرار للبرلمان الأوربي بشأن اليمن سيُصوَّت عليه، اليوم الخميس.

ويدعو مشروع القرار إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن، كما يؤكد على حل للأزمة عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب.

ويدين مشروع القرار أعمال العنف الجارية في البلاد منذ عام 2015 التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشدّد مشروع القرار على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لدفع العملية السياسية.

وتطالب مسودة قرار الاتحاد الأوربي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إحالة مجلس الأمن الدولي للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.