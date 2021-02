روسيا.. اعتقال أكثر من 5 آلاف متظاهر عقب احتجاجات ضد سجن المعارض نافالني

فضت الشرطة الروسية مظاهرات خرجت في جميع أنحاء البلاد، أمس الأحد، لدعم المعارض أليكسي نافالني، واعتقلت نحو 5 آلاف من المحتجين الذين تحدوا البرد القارس والتهديد بالملاحقة القضائية للمطالبة بالإفراج عنه.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على قلب العاصمة، وأغلقت الشوارع أمام المارة بالقرب من مبنى الكرملين وأغلقت محطات مترو الأنفاق ونشرت المئات من قوات مكافحة الشغب مع تساقط الثلج.

واتجه طابور من المتظاهرين صوب سجن في شمال موسكو يحتجز فيه نافالني وهم يرددون “أطلقوا سراحه”، كما رفع حشد من المتظاهرين أياديهم فوق رؤوسهم أمام صف من شرطة مكافحة الشغب وهم يهتفون “لسنا أعداءكم”.

واعتُقل نافالني (44 عاما) في 17 يناير/ كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهرحيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب أصيب به في روسيا الصيف الماضي. ويتهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، وهو ما ينفيه الكرملين.

وخرجت مظاهرات في 23 يناير / كانون الثاني احتجاجا على اعتقال نافالني، شارك فيها عشرات الآلاف في عموم البلاد، اعتقلت الشرطة منهم أكثر من 3 آلاف شخص.

وتشكل عودة نافالني إلى موسكو، رغم التهديد الواضح باعتقاله والاحتجاجات التي أشعلها سجنه، تحديا كبيرا لبوتين الذي يسيطر على المشهد السياسي في روسيا منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وقالت الشرطة إن الاحتجاجات غير قانونية إذ لم تمنح التصريح بإقامتها ووعدت بتفريقها. وأضافت السلطات أن المظاهرات قد تكون سببا في نشر العدوى بمرض كوفيد-19.

واستخدم أنصار نافالني وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير مواقع تجمعهم، ما أدى إلى تشتت الحشود في أنحاء متفرقة من موسكو وصعوبة تفريقهم.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في احتجاجات موسكو بنحو ألفي متظاهر، في حين قدر مراسلو رويترز الأعداد بأنها عدة آلاف لكنها أقل من الاحتجاجات التي خرجت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سان بطرسبرغ وموسكو، استخدمت الشرطة القوة لاعتقال المحتجين وشوهدت من حين لآخر تستخدم مسدسات الصعق. وظهر أحد المحتجين ورأسه ملطخ بالدماء ومضمد.

وفي مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة وأجبرتهم على الانتقال إلى الواجهة البحرية والمياه المتجمدة في خليج أمور.

وأظهرت لقطات مصورة المتظاهرين وهم يهتفون “بوتين لص” ويسيرون متشابكي الأيدي فوق الجليد في درجات حرارة تصل إلى نحو 13 تحت الصفر مئوية، واعتقلت الشرطة أكثر من 120 في المدينة، بحسب مجموعة (أو في دي انفو).

وشهدت مدينة ياكوتسك بسيبيريا تجمع عشرات المحتجين رغم أن درجات الحرارة وصلت إلى 42 درجة تحت الصفر.

وقالت مجموعة (أو في دي انفو) لمراقبة المظاهرات إن السلطات اعتقلت حتى الآن 5021 من المشاركين في المسيرات في أنحاء روسيا، منهم 1608 في موسكو، و1100 في سان بطرسبرغ، كما اعتقلت 11 في تومسك، المدينة السيبيرية التي زارها نافالني قبل أن يفقد وعيه فجأة على متن رحلة داخلية في أغسطس/آب الماضي.

وكانت يوليا زوجة نافالني من بين المحتجزين لكن الشرطة أطلقت سراحها لاحقا.

وتعتبر الاحتجاجات اختبارا لمدى الدعم الذي يتمتع به نافالني بعد استهداف كثيرين من حلفائه البارزين في حملة قمع الأسبوع الماضي، ولا يزال العديد منهم، بمن فيهم شقيقه أوليج، قيد الإقامة الجبرية.

وحضت كندا أمس الأحد روسيا على إطلاق سراح المتظاهرين، وكتب وزير الخارجية الكندي مارك غارنو على تويتر “تشعر كندا بقلق عميق إزاء الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة ضد المتظاهرين والصحفيين في روسيا”، وأضاف “ندعو روسيا للإفراج عن المعتقلين واحترام التزاماتها الدولية وحماية حرية الإعلام”.

