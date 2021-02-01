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سياسة|إسرائيل

نتنياهو يختصر زيارته للإمارات من ثلاثة أيام إلى 3 ساعات.. ماذا حدث؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي - أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي - أرشيفية)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202102:25 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قلص مدة زيارته المتوقعة خلال فبراير/شباط للإمارات، من 3 أيام إلى 3 ساعات فقط.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، الأحد، عن مسؤول كبير في الحكومة (لم تسمه) أن نتنياهو، قرر تقصير زيارته المخطط لها إلى الخليج، من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات فقط.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تكون الزيارة في 9 من فبراير/شباط، وأوضح أن الزيارة ستشمل لقاء واحدًا فقط في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” مع ولي العهد محمد بن زايد.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي، عن مسؤول في الحكومة (لم يسمه) قوله إنه من المتوقع أن تكون زيارة نتنياهو في التاسع من فبراير/شباط.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اختصار الزيارة يعود إلى تفشي وباء فيروس كورونا. وجرى تأجيل زيارة نتنياهو السريعة لمنطقة الخليج، مرتين خلال الأشهر الأخيرة، وفق موقع “واللا”.

وفي حال تمت هذه الزيارة ستكون أول زيارة علنية ورسمية لرئيس وزراء إسرائيلي للإمارات. ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية حول موعد الزيارة أو مدتها.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، أرجأ نتنياهو رحلته إلى الإمارات والبحرين، للمرة الثانية، بعد أن كان من المقرر أن تتم في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني 2021.

وكان سبب التأجيل، قرار الحكومة الإسرائيلية بالإغلاق بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، من دون الإعلان عن موعد جديد.

إلا أن موقع “واللا” نقل عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم)، في 22 من يناير/كانون ثاني الجاري، أن موعد زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين سيكون في فبراير/شباط، من دون الإشارة لتاريخ محدد.

ووقعت 4 دول عربية العام الماضي اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وقبل تلك الدول، عقد الأردن ومصر اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ العام 1994 و1979 على الترتيب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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