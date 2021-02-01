ليست الأولى.. المقاومة في غزة تسيطر على طائرة تجسس إسرائيلية

أفادت تقارير إخبارية أن عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، سيطرت أمس الأحد، على طائرة تجسس مسيرة إسرائيلية قرب معبر بيت حانون شمال القطاع.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن مصادر وصفتها بالمقربة من المقاومة قولها إن “عناصر من المقاومة الفلسطينية سيطروا على طائرة مسيرة إسرائيلية قرب معبر بيت حانون (إيرز)”.

وأضافت المصادر أن الطائرة “تستخدم للتصوير الجوي”. ولم يعلن بشكل مفصل عن نوع الطائرة أو فصيل المقاومة الذي سيطر عليها، أو حتى ملابسات السيطرة عليها.

ونقلت وسائل إعلام عن المحلل الإسرائيلي أمير بوخبوط، تعقيبه بالقول إن “الأمر الأكثر مدعاةً للقلق هو تطور قدرات الفصائل في غزة على كشف وتعطيل نشاطات الجيش الإسرائيلي، بينما الجيش يراقب”.

عقب سقوط طائرة مسيرة للاحتلال.. المحلل الإسرائيلي أمير بوخبوط: جيشنا يتفرج بينما الفصـ ــائل في #غزة تتطور قدراتها بكشف نشاطات الجيش وتعطيلها، وهذا الأمر يدعو للقلق بشدة. pic.twitter.com/CrczbDvBxt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2021

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة طائرات مُسيرة للتصوير الجوي وجمع معلومات استخباراتية عن القطاع المحاصر منذ عام 2006.

ونجحت فصائل فلسطينية في إسقاط العديد منها خلال السنوات الماضية، كان آخرها في أغسطس/آب الماضي، عندما أعلنت “حركة المجاهدين” إسقاط مسيرة من نوع “كواد كابتر” شرقي مدينة غزة بعد إطلاق النار عليها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الأشهر الماضية، عن سقوط عدة طائرات مسيرة بحوادث منفصلة فوق القطاع.