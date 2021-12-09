منهم صحفيون في الجزيرة.. لجنة حقوقية: عدد الصحفيين المسجونين في العالم بلغ مستوى غير مسبوق

بلغ عدد الصحفيين المسجونين في أنحاء العالم مستويات غير مسبوقة في 2021 عند 293 صحفيا، وفق (لجنة حماية الصحفيين) ومقرها نيويورك، ربعهم يقبع خلف القضبان في الصين وبورما.

في تقريرها السنوي، قالت لجنة حماية الصحفيين إن 50 صحفيا مسجونين في الصين و26 في بورما و25 في مصر و23 في فيتنام و19 في بيلاروس.

ومع إضافة الصحفيين المسجونين في السعودية وإيران وتركيا وروسيا وإثيوبيا وإريتريا، يصل إجمالي عددهم إلى 293 صحفيا في سجون في أنحاء العالم، اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ280 في العام الذي سبقه.

وقال المدير التنفيذي للجنة جول سايمون “للسنة السادسة على التوالي تسجل لجنة حماية الصحفيين عددا قياسيا للصحفيين المسجونين في أنحاء العالم”.

وأضاف في بيان أن “سجن صحفيين لإعدادهم تقارير إخبارية هو السمة التي تميز نظاما استبداديا”.

وتواصل لجنة حماية الصحفيين منذ 40 عاما، التنديد بما يتعرض له صحفيون من قتل وسجن ورقابة واذى جسدي وتهديد.

وتابع البيان “من المؤلم رؤية العديد من الدول على اللائحة عاما تلو الآخر، لكن من المروع بشكل خاص أن ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) وإثيوبيا أغلقتا الباب بوحشية أمام حرية الصحافة”.

(رويترز)

وأحصت اللجنة 24 صحفيا قتلوا في أنحاء العالم هذا العام.

وما تزال المكسيك “الدولة الأكثر دموية في النصف الغربي من الكرة الأرضية بالنسبة للصحفيين، مع مقتل 3 بسبب تقاريرهم فيما يستمر التحقيق لمعرفة دوافع مقتل ستة آخرين”، كما قالت اللجنة.

وأضافت أن عدد الصحفيين المسجونين يعكس”عدم تسامح متزايد مع التقارير المستقلة في أنحاء العالم”.

وأشار التقرير إلى قيود في البيئة التي يعمل فيها صحفيون في أنحاء العالم، ومنها قوانين تستخدم لاستهداف صحفيين في هونغ كونغ وشينجيانغ، والانقلاب في بورما والحرب في شمال إثيوبيا وقمع المعارضة في بيلاروس.

صحفيو الجزيرة

وتستمر معاناة صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر، وسط مطالبات حقوقية مستمرة بإطلاق سراحهم، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية وتعرضهم للعديد من الانتهاكات داخل محبسهم.

وجددت نيابة أمن الدولة في مصر، أمس الأربعاء، حبس الصحفي في قناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ 15 يوما.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت الزميل ربيع الشيخ في مطار القاهرة، فور وصوله لقضاء إجازة مع عائلته في الثاني من أغسطس/آب الماضي، ووجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة.

#مصر.. نيابة أمن الدولة العليا حبس الزميل ربيع الشيخ الصحفي في قناة الجزيرة مباشر 15 يوما على ذمة التحقيق.. وتواصل معاناة الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر داخل السجون المصرية pic.twitter.com/YoTVW2E56C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2021

وتحتجز السلطات أيضا الزميل هشام عبد العزيز منذ منتصف يونيو/حزيران 2019. ويعاني عبد العزيز من مرض (الزرق) الذي يحتاج على إثره إلى إجراء عملية جراحية. وعلى الرغم من صدور أمر قضائي بإطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن السلطات أعادت تدويره في قضية جديدة.

كما تحتجز السلطات المصرية الصحفي الذي كان يعمل في قناة الجزيرة بهاء إبراهيم منذ فبراير/شباط من العام الماضي، حيث ظل في الحبس الانفرادي لمدة 75 يوما وتعرض للتعذيب بالكهرباء.

وطالبت أسرة بهاء بالإفراج عنه، إذ يعاني من اعوجاج مزمن في فقرات الظهر، ما يسبب له ألما شديدا جراء نومه على الأرض.