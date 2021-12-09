قيس سعيد: دستور 2014 لم يعد صالحا (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن البلاد تواجه مشكلة دستورية نتيجة دستور 2014 الذي “ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”.

وأضاف سعيد -خلال استقباله عددا من أساتذة الجامعات والأكاديميين المتخصصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية- أنه “لا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب” لأنه صاحب السيادة.

وقال الرئيس التونسي إن “الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما” حتى لا يتم تضييع المزيد من الوقت.

وأضاف سعيد أن “على من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها” لأن الشعب التونسي هو من يحدد المستقبل، مشددا على أن “بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء”.

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، في يوليو/تموز الماضي، من بينها إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤس النيابة العامة.

وكلف سعيد نجلاء بودن بتشكيل حكومة لمعاونته، في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفضت قوى سياسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا” لمسار ثورة 2011.

وكرر الرئيس التونسي رفضه أي محاولة تدخل من جانب ما قال إنها قوى أجنبية مؤكدا أن الأمر يخص التونسيين فحسب.