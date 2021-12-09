تونس.. وفاة شخص وإصابة قياديين في حريق اندلع بمقر حركة النهضة (فيديو)

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في المقر المركزي لحزب حركة النهضة في العاصمة تونس أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين بينهم قياديين اثنين في الحركة.

وأكدت حركة النهضة في بيان وفاة شخص جراء الحريق وقالت إنه “أحد مناضلييها”.

وأضافت أن الحريق تسبب في “أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران و الدخان المتصاعد في الطوابق العليا” دون تحديد هوياتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مريم بنورعضو المكتب المركزي بحركة النهضة للجزيرة مباشر “إصابة القيادين عبد الكريم الهاروني وعلي العريض بحروق وكسور”.

وأصيب رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بحروق أثناء تواجده في مكتبه بمقر الحزب بينما تعرض نائب رئيس الحركة علي العريض لكسورعلى خلفية محاولته القفز من نافذة.

وبدوره، قال مسؤول الدفاع المدني للجزيرة مباشر إن “11 شخصا أصيبوا جراء الحريق” دون مزيد من التفاصيل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد الدخان الأسود من طوابق المبنى حيث يقع مقر الحزب بمنطقة مونبليزير بينما كان عدد من الموظفين وقيادات الحزب عالقين في الداخل ويطلون من الشرفات طلبا للنجدة.

وظهر نائب رئيس حركة النهضة في أحد المقاطع المصورة وهو بجانب عدد من العالقين يحاولون القفز من إحدى النوافذ لتجنب النيران.

عاجل | مراسل #الجزيرة: إصابة نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في حريق بمقر الحركة في العاصمة #تونس pic.twitter.com/kIfXTrzdHv — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) December 9, 2021

وفي السياق، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي اتهامات لشخص قالوا إنه “أضرم النار في نفسه أمام مدخل مقر الحزب ما تسبب في نشوب الحريق”.

القيادي في حركة النهضة محمد القوماني يقول لمراسل التلفزيون العربي إن سجينا سياسيا سابقا أضرم النار في جسده ما أدى لاندلاع الحريق في المقر المركزي للحركة#تونس — Alaeddine Zaatour علاء زعتور (@alazaatour) December 9, 2021

حريق بالمقر الرئيسي لحركة #النهضة #تونس

حدوث حريق بمقر ضخم في وضح النهار له عدة إحتمالات أبرزها ماس كهربائي أو إهمال تقني لتجهيزات السلامة

وأستبعد تماما أن يكون بفعل فاعل لأن الطابق الأرضي لا يمكن أن يحدث فيه عمل متعمد دون رقابة و لاحظوا كاميرات المراقبة موجودة في المدخل الرئيس pic.twitter.com/cQGB9Nq8Qx — درة محمد السيد (@dorramedsaed) December 9, 2021

يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أذنت بفتح فتح تحقيق للكشف عن ملابسات وأسباب الحريق، حسبما نقلت إذاعة “موزاييك إف إم”.

حريق في المقر المركزي لحركة #النهضة في العاصمة #تونس.. ما طبيعته وهل تمت السيطرة عليه؟ pic.twitter.com/vobRkE0NF2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 9, 2021