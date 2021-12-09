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سياسة|تونس

تونس.. وفاة شخص وإصابة قياديين في حريق اندلع بمقر حركة النهضة (فيديو)

عالقون داخل مقر حزب النهضة التونسي يحاولون القفز من النوافذ هربا من الحريق (تويتر)
9/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202107:37 PM (مكة المكرمة)

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في المقر المركزي لحزب حركة النهضة في العاصمة تونس أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين بينهم قياديين اثنين في الحركة.

وأكدت حركة النهضة في بيان وفاة شخص جراء الحريق وقالت إنه “أحد مناضلييها”.

وأضافت أن الحريق تسبب في “أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران و الدخان المتصاعد في الطوابق العليا” دون تحديد هوياتهم.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مريم بنورعضو المكتب المركزي بحركة النهضة للجزيرة مباشر “إصابة القيادين عبد الكريم الهاروني وعلي العريض بحروق وكسور”.

وأصيب رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بحروق أثناء تواجده في مكتبه بمقر الحزب بينما تعرض نائب رئيس الحركة علي العريض لكسورعلى خلفية محاولته القفز من نافذة.

وبدوره، قال مسؤول الدفاع المدني للجزيرة مباشر إن “11 شخصا أصيبوا جراء الحريق” دون مزيد من التفاصيل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد الدخان الأسود من طوابق المبنى حيث يقع مقر الحزب بمنطقة مونبليزير بينما كان عدد من الموظفين وقيادات الحزب عالقين في الداخل ويطلون من الشرفات طلبا للنجدة.

وظهر نائب رئيس حركة النهضة في أحد المقاطع المصورة وهو بجانب عدد من العالقين يحاولون القفز من إحدى النوافذ لتجنب النيران.

وفي السياق، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي اتهامات لشخص قالوا إنه “أضرم النار في نفسه أمام مدخل مقر الحزب ما تسبب في نشوب الحريق”.

 

يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أذنت بفتح فتح تحقيق للكشف عن ملابسات وأسباب الحريق، حسبما نقلت إذاعة “موزاييك إف إم”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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