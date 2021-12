مقطع فيديو يتسبب في استقالة مساعدة رئيس الوزراء البريطاني.. والأخير يعتذر

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره، الأربعاء، واستقالت مساعدته بعد انتشار فيديو ظهر فيه عدد من كبار مسؤوليه يمزحون بشأن إقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي عندما كانت الفعاليات الاجتماعية محظورة ضمن تدابير الحد من جائحة كوفيد-19.

وكان جونسون ووزراؤه قد دأبوا طيلة أسبوع على نفي إقامة الحفلة، في أعقاب تقارير صحفية عن حضور عشرات الموظفين فعالية مساء 18 ديسمبر/كانون أول 2020.

وقال جونسون أمام النواب في جلسة عاصفة لمجلس العموم حيث دعا خصومه لاستقالته “أتفهم الغضب الذي عم البلاد لمشاهدة موظفين في 10 دوانينغ ستريت (مقر الحكومة) يستخفون على ما يبدو بإجراءات الإغلاق”.

وأضاف “أعتذر بلا تحفظ عن الإهانة التي تسبب بها (التسجيل) وأعتذر عن الانطباع الذي يعطيه”.

وسارعت أليغرا ستراتون -مستشارة جونسون والتي كانت تتولى منصب السكرتيرة الإعلامية وقت تسجيل الفيديو- إلى تقديم استقالتها.

'I will regret those remarks for the rest of my days'

Allegra Stratton announces her resignation as an adviser to the prime minister after ITV News revealed a video showing her laughing with No 10 staff about an alleged Covid-rule-breaking party https://t.co/Q3ocUv7gqf pic.twitter.com/wgBCfhg7Vu

— ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) December 8, 2021