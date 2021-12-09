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سياسة|قطر

أمير قطر يستقبل ولي العهد السعودي في الدوحة

أمير قطر يستقبل ولي العهد السعودي (يسار) (قنا)
8/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202112:24 AM (مكة المكرمة)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “تقدم مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي”.

ورحب أمير قطر بولي العهد السعودي وكتب على تويتر أنه ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدا حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في الإقليم.

وقال الشيخ تميم على تويتر “مرحبا بكم أخي محمد في قطر”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر وولي العهد السعودي ترأسا “الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك بالديوان الأميري في الدوحة”.

وقالت إن المجلس استعرض “العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات”.

وبدأ ولي العهد السعودي جولة خليجية شملت سلطنة عمان والإمارات، ومن المقرر أن يزور البحرين، الخميس، قبل أن يتوجه إلى الكويت.

وتأتي هذه الجولة قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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