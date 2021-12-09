أمير قطر يستقبل ولي العهد السعودي في الدوحة

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “تقدم مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي”.

سمو أمير البلاد المفدى، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يبحثان العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة. #قنا https://t.co/CnCNKQicIb pic.twitter.com/zDzAS806JD — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2021

ورحب أمير قطر بولي العهد السعودي وكتب على تويتر أنه ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدا حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في الإقليم.

وقال الشيخ تميم على تويتر “مرحبا بكم أخي محمد في قطر”.

علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين، وناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم.

مرحبا بكم أخي محمد في قطر. pic.twitter.com/lF0bUh64nf — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 8, 2021

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر وولي العهد السعودي ترأسا “الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك بالديوان الأميري في الدوحة”.

وقالت إن المجلس استعرض “العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات”.

سمو أمير البلاد المفدى، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يترأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك، بالديوان الأميري. #قناhttps://t.co/IPcDeWWJus pic.twitter.com/lT4mHcD6vP — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2021

وبدأ ولي العهد السعودي جولة خليجية شملت سلطنة عمان والإمارات، ومن المقرر أن يزور البحرين، الخميس، قبل أن يتوجه إلى الكويت.

وتأتي هذه الجولة قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.