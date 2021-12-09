أردوغان يعلن إيقاف توزيع كتب مدرسية شمالي سوريا تحوي رسوما للنبي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيقاف توزيع كتب مدرسية تحتوي على رسوم للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في شمالي سوريا.

وقال الرئيس التركي إنه تم فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن “العمل المشين”.

وأعرب أردوغان عن حزنه الشديد لوقوع هذه الحادثة، رغم عدم علمه بشكل مباشر بالأمر.

وأكد أنه سيتابع شخصيا مساءلة المسؤولين عنها، مشددا على عدم قبول أية “أعذار”.

وتم توزيع الكتب الدينية المخصصة للصف الأول ابتدائي في مدارس تقع في مناطق تحت سيطرة القوات التركية أو فصائل مؤيدة لها في شمالي سوريا.

ونظّمت تظاهرات في مدينة الباب رفعت فيها لافتات كُتب عليها “إلا رسول الله”، فيما قام سكان مدينة جرابلس بإحراق الكتب.

وتتبع عدة مجالس محلية في الشمال السوري الولايات التركية القريبة مثل غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفا، التي ترسل الكتب والمطبوعات إلى الشمال السوري.