هكذا علقت طالبان للجزيرة مباشر على قرار الأمم المتحدة تأجيل تعيين سفير جديد لأفغانستان (فيديو)

قال الدبلوماسي الأفغاني عبد الحكيم مجاهد إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأجيل تعيين سفير جديد لأفغانستان هو قرار خاطئ ويناقض ميثاق المنظمة الدولية.

وأوضح في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر أن “قرار التأجيل يناقض المادة الثانية من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة والتي تقول إن الهيئة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها”.

وأشار إلى أن هذا القرار لا يخدم مصلحة الشعب الأفغاني.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يقضي بتأجيل اتخاذ قرار بشأن من سيمثل أفغانستان وميانمار في المنظمة الدولية، ما يعني بقاء السفيرين الحاليين للبلدين في منصبيهما في الوقت الحالي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تم تبني القرار بدون تصويت، وجاء بعد اجتماع عقدته الأسبوع الماضي لجنة أوراق الاعتماد في المنظمة، والتي وافقت على التمثيل الدبلوماسي لجميع الدول الأعضاء وعددها 193 دولة.

الدبلوماسي الأفغاني عبد الحكيم مجاهد: قرار الجمعية العامة بتأجيل تعيين سفير جديد لأفغانستان هو قرار خاطئ ويناقض ميثاق الأمم المتحدة pic.twitter.com/mFqrrRtEDu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2021

وأبدى مجاهد استغرابه من القرار مؤكدا أن “حركة طالبان تسعى إلى إحلال الأمن والاستقرار، وأنهت كل الفظائع في الحرب الأهلية التي كانت تشهدها البلاد”.

وأوضح أنه “قبل وصول طالبان إلى الحكم كان يسقط 200 الى 300 شخص يوميا في أفغانستان”، مشيرا إلى أن “الحركة هي من جلبت السلام والاستقرار وقضت على كل أمراء الحرب”.

وأكد أن القرار لا يعكس رغبة الأسرة الدولية ويعد عقابا للشعب الافغاني.

وفي جوابه على سؤال حول ما الذي على طالبان أن تفعله لتحصل على الاعتراف الدولي، قال مجاهد “أعتقد أن طالبان تقول للعالم وبشكل مستمر إنها استوفت جميع الشروط والمتطلبات المرتبطة بإنشاء حكومة شرعية، والمسؤولية الان تقع على عاتق الأسرة الدولية بأن تقر الحقائق الموجودة على أرض الواقع وألا تخضع للدول الكبرى”.

وقال إن “طالبان تريد أن تنخرط بعلاقات طيبة مع العالم بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

كما أشار الدبلوماسي الأفغاني إلى أن قيادة طالبان مصممة على إعطاء المرأة جميع حقوقها وفقا للثقافة الأفغانية والتعاليم الإسلامية.

وأضاف أن طالبان تسعى إلى تشكيل حكومة شاملة جامعة تتألف من كافة الأعراق الذين يعيشون في افغانستان، مؤكدا سعي حكومته إلى العمل مع المجتمع الدولي.