علماء أستراليون يكتشفون سلالة من متحور أوميكرون يصعب التعرف عليها

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كوينزلاند في أستراليا اكتشاف سلالة جديدة من متحور فيروس كورونا “أوميكرون” لمسافر وصل من جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الأربعاء، عن بيتر أيتكين القائم بأعمال كبير مسؤولي الصحة في الولاية أن السلالة الجديدة تحتوي على نصف الاختلافات الجينية الموجودة في أوميكرون الأصلي، ولا يمكن اكتشافها بطرق الفحص العادية.

وذكر أنه تم اكتشاف السلالة في مسافر وصل من جنوب أفريقيا وثبتت إصابته بفيروس كورونا، يوم السبت الماضي.

وقال أيتكين إن السلالة الجديدة لديها علامات كافية “لتصنيفها على أنها أوميكرون، لكننا لا نعرف ما يكفي عنها فيما يتعلق بتأثير الاختلافات على شدة الأعراض السريرية وفعالية اللقاحات”.

وأضاف: “لدينا الآن أوميكرون وشبيه أوميكرون”.

يأتي هذا فيما تستعد الولاية لإعادة فتح حدودها مع باقي أنحاء أستراليا يوم الاثنين المقبل، بعد أن يكتمل تطعيم أكثر من 80% من السكان المؤهلين للحصول على اللقاحات بشكل كامل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي السياق قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن متحور أوميكرون ينتشر أسرع من أي متحور آخر ظهر حتى الآن لفيروس كورونا.

وحث جونسون البريطانيين على تلقي جرعات لقاح معززة “بمجرد استدعائهم لذلك”.