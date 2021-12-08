الشيخ جراح.. مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية والاحتلال يغلق الحي ويطرد المتضامنين معه (فيديو)

نظم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، مسيرة استفزازية في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة “استفزازية” في الحيّ أمام المنازل المهددة بالإخلاء، رافعين أعلامًا إسرائيلية.

"مستوطنون يواصلون استـ ـفراز الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس هذه اللحظات" pic.twitter.com/pxMvrKuhme — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 8, 2021

"رقصات وهتافات عنصرية خلال مسيرة المستوطنين في حي الشيخ جراح" pic.twitter.com/Bqq8IUrpMK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 8, 2021

وردد المستوطنون هتافات معادية للفلسطينيين والعرب، حسب المصدر.

هتافات عنصرية خلال مسيرة المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس pic.twitter.com/z66gSCXVKP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 8, 2021

وقال الشهود إنّ المسيرة نُظمت بدعوات منظمات تابعة لليمين الإسرائيلي المتطرف.

"بحماية من شرطة الاحتلال.. مستوطنون يرفعون علم الاحتلال ويرددون عبارات عنصـ ـرية خلال مسيرة لهم في حي الشيخ جراح بالقدس هذه الأثناء" pic.twitter.com/UINE0zQwM8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 8, 2021

"روح من هون روح" رد مسن على مستوطن يقوم بتصوير الأهالي والمتضامنين ومضايقتهم في حي الشيخ جراح pic.twitter.com/Fa4HW74dm3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 8, 2021

وقبل انطلاق المسيرة، أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحيّ وأخرجت المتضامنين من الخيمة التضامنية، ولم تبقِ سوى سكان الحيّ.

ودققت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في هويات الموجودين داخل الخيمة التضامنية في حيّ الشيخ جراح، وأخرجت من هم ليسوا من سكان الحيّ.

تزامناً مع مسيرة للمستوطنين على مدخل حي الشيخ جراح.. هتافات الأهالي والمتضامنين في خيمة الاعتصام بالحي pic.twitter.com/um2YpS3K0n — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 8, 2021

وتمركزت قوات الاحتلال عند مداخل حي الشيخ جراح ونصبت حواجز بالسواتر الحديدية عندها.

وبشكل منتظم، يتعرض أهالي الشيخ جراح لاعتداءات ينفذها مستوطنون يسكنون في منازل بالحيّ صودرت من عائلات فلسطينية خلال السنوات الماضية.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الحيّ رفضها عرض “تسوية” قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

وقالت المحكمة آنذاك إنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على التسوية، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعد.

ومنذ عام 1956، تقيم العائلات الفلسطينية في منازلها بحيّ الشيخ جراح بموجب اتفاق حينها مع كل من الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتسببت انتهاكات إسرائيلية بحق سكان القدس -لا سيما أهالي الشيخ جراح- في اندلاع مواجهة عسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دامت 11 يوما في مايو/أيار الماضي.