تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الشيخ جراح.. مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية والاحتلال يغلق الحي ويطرد المتضامنين معه (فيديو)

8/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202112:08 AM (مكة المكرمة)

نظم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، مسيرة استفزازية في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة “استفزازية” في الحيّ أمام المنازل المهددة بالإخلاء، رافعين أعلامًا إسرائيلية.

وردد المستوطنون هتافات معادية للفلسطينيين والعرب، حسب المصدر.

وقال الشهود إنّ المسيرة نُظمت بدعوات منظمات تابعة لليمين الإسرائيلي المتطرف.

وقبل انطلاق المسيرة، أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحيّ وأخرجت المتضامنين من الخيمة التضامنية، ولم تبقِ سوى سكان الحيّ.

ودققت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في هويات الموجودين داخل الخيمة التضامنية في حيّ الشيخ جراح، وأخرجت من هم ليسوا من سكان الحيّ.

وتمركزت قوات الاحتلال عند مداخل حي الشيخ جراح ونصبت حواجز بالسواتر الحديدية عندها.

وبشكل منتظم، يتعرض أهالي الشيخ جراح لاعتداءات ينفذها مستوطنون يسكنون في منازل بالحيّ صودرت من عائلات فلسطينية خلال السنوات الماضية.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الحيّ رفضها عرض “تسوية” قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

وقالت المحكمة آنذاك إنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على التسوية، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعد.

ومنذ عام 1956، تقيم العائلات الفلسطينية في منازلها بحيّ الشيخ جراح بموجب اتفاق حينها مع كل من الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتسببت انتهاكات إسرائيلية بحق سكان القدس -لا سيما أهالي الشيخ جراح- في اندلاع مواجهة عسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دامت 11 يوما في مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

“أنقذوا حي الشيخ جراح”.. حملة تتصدر المنصات من جديد بعد قرار محكمة الاحتلال

عاد وسم (أنقذوا حي الشيخ جراح) لتصدر قائمة الأعلى تداولًا على منصات التواصل العربية بعد أن كان عنوان حملة واسعة الانتشار عبر العالم بجميع اللغات خلال العدوان الإسرائيلي على أهالي الحي بالقدس المحتلة.

Published On 8/11/2021
مناشدات واسعة بإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

الاحتلال يواصل تهويد المقبرة اليوسفية ويقرر الاستيلاء على أراض بالشيخ جراح (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال أعمال التهويد في المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة بالقدس لليوم الثامن على التوالي، بينما أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بالاستيلاء على 5 دونمات بحي الشيخ جراح.

Published On 1/11/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة