من أصل صومالي.. انتخاب أول مسلمة عمدة لمدينة أمريكية

أصبحت ديقا دهلك، وهي مسلمة من أصل صومالي، أول امرأة مسلمة وأول امرأة من أصول أفريقية تتولى منصب عمدة مدينة في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتخب أعضاء مجلس مدينة ساوث بورتلاند -في ولاية ماين- بالإجماع ديقاعمدة للمدينة، الإثنين الماضي.

ونقلت مواقع ووسائل إعلام أمريكية عن دهلك (53 عاما) قولها إن انتخابها يبين ما يمكن تحقيقه عندما يجد الناس طرقا للتواصل مع بعضهم البعض بدلا من إقامة الحواجز بينهم.

How a Black, Muslim immigrant became a mayor in the whitest state in the country https://t.co/4RSo499Uei

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 7, 2021