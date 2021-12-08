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سياسة|أمريكا

من أصل صومالي.. انتخاب أول مسلمة عمدة لمدينة أمريكية

أصبحبت ديقا دهلك أول مسلمة وأول امرأة من أصل أفريقي تنتخب عمدة لمدينة أمريكية (فيسبوك)
8/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202111:31 PM (مكة المكرمة)

أصبحت ديقا دهلك، وهي مسلمة من أصل صومالي، أول امرأة مسلمة وأول امرأة من أصول أفريقية تتولى منصب عمدة مدينة في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتخب أعضاء مجلس مدينة ساوث بورتلاند -في ولاية ماين- بالإجماع ديقاعمدة للمدينة، الإثنين الماضي.

ونقلت مواقع ووسائل إعلام أمريكية عن دهلك (53 عاما) قولها إن انتخابها يبين ما يمكن تحقيقه عندما يجد الناس طرقا للتواصل مع بعضهم البعض بدلا من إقامة الحواجز بينهم.

وأعربت ديقا عن أملها في أن يفتح انتخابها الباب أمام الآخرين للمضي قدما.

وذكرت المواقع أن ولاية ماين تعد أكثر ولاية أمريكية بها سكان من ذوي البشرة البيضاء، كما أن أكثر من 90% من سكان مدينة ساوث بورتلاند هم من أصحاب البشرة البيضاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع أمريكية

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