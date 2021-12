الأكبر على الإطلاق.. الولايات المتحدة تعلن مصادرة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية تنفيذ عملية ناجحة لمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو و8 صواريخ مضادة للدبابات، فضلا عن ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية.

وذكر بيان للوزارة أن البحرية الأمريكية صادرت الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية.

وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية، هو الذي نسق عملية شحن الأسلحة التي كانت موجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن.

United States Prevails in Actions to Seize and Forfeit Iranian Terror Group’s Missiles and Petroleum

Missiles and Petroleum Products were Property of Islamic Revolutionary Guard Corps or a Source of Influence over Terror Organizationhttps://t.co/GSZtILxwiF

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) December 7, 2021