الأكبر على الإطلاق.. الولايات المتحدة تعلن مصادرة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية تنفيذ عملية ناجحة لمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو و8 صواريخ مضادة للدبابات، فضلا عن ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية.

وذكر بيان للوزارة أن البحرية الأمريكية صادرت الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية.

وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية، هو الذي نسق عملية شحن الأسلحة التي كانت موجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن.

United States Prevails in Actions to Seize and Forfeit Iranian Terror Group’s Missiles and Petroleum Missiles and Petroleum Products were Property of Islamic Revolutionary Guard Corps or a Source of Influence over Terror Organizationhttps://t.co/GSZtILxwiF — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) December 7, 2021

كما صادرت الحكومة الأمريكية منتجات نفطية إيرانية من 4 ناقلات ترفع علما أجنبيا في بحر العرب أو حوله بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تمثل أكبر مصادرة على الإطلاق من الحكومة لشحنات وقود وأسلحة من إيران.

ولفت البيان إلى أن “الحكومة الأمريكية باعت المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة بموجب أمر قضائي”، مشيرا إلى أنه “قد يتم توجيه عائدات بيع المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة لصندوق ضحايا الإرهاب”.

تعليق إيراني

في المقابل، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن “واشنطن تمارس سرقة نفطنا في المياه الدولية”، معتبرة أن استمرار الممارسات الأميركية سيخلف تداعيات خطيرة، حسب وصفها.

وأضافت البعثة الإيرانية أن “على المجتمع الدولي إدانة قرصنة واشنطن وتهديد الملاحة والتجارة”.

كما اعتبرت البعثة الإيرانية أن عقوبات واشنطن على الملاحة البحرية الإيرانية تعرقل تأمين احتياجاتها الضرورية.

الإجراءات تمثل أكبر مصادرة على الإطلاق من الحكومة لشحنات وقود وأسلحة من إيران (وزارة العدل الأمريكية)

وفي وقت سابق، الثلاثاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف نحو 10 كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في إيران، فيما تُستأنف قريباً المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الأمن مسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

ويُتهم هذان الكيانان بارتكاب أو بإصدار أوامر “نيابة عن الحكومة الإيرانية” بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضدّ أشخاص في إيران أو مواطنين أو مقيمين إيرانيين أو أفراد من عائلاتهم”، حسب وزارة الخزانة.

ومن بين المسؤولين المستهدفين حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في قوات إنفاذ القانون، ومحسن ابراهيمي قائد قوات مكافحة الإرهاب.

كما فرضت عقوبات على سجني زاهدان وأصفهان الإيرانيين بسبب إعدام سجناء فيهما، بحسب السلطات الأميركية.