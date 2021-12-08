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سياسة

إصابة مستوطِنة إسرائيلية في عملية طعن بالقدس والاحتلال يعتقل فتاة (فيديو)

لحظة اعتقال قوات الاحتلال للطالبة الفلسطينية (رويترز)
8/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202104:59 PM (مكة المكرمة)

أصيبت امرأة إسرائيلية بجروح، صباح الأربعاء، إثر طعنها بسكين عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبة بشبهة تنفيذها عملية الطعن.

وقال (دورون ترجمان) قائد شرطة القدس “ألقت الشرطة القبض على المشتبه بها (14 عاما) داخل مدرسة للبنات بالقرب من مكان الهجوم وتم اقتيادها للاستجواب (..) وهي من سكان المنطقة”، في إشارة الى حي الشيخ جراح”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسعفي (نجمة داود الحمراء) قولهم إن حالة المصابة “خطيرة”.

ولكن شرطة الاحتلال قالت في وقت لاحق إن إصابة المستوطنة الإسرائيلية (26 عاما) طفيفة.

فوضى واعتقالات

واستدعت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة إلى مكان الحادث وبدأت عملية تمشيط مكثفة لرصد المشتبه بها بمساعدة مروحية تابعة للشرطة.

وتداول ناشطون تسجيلات مصورة توثق الفوضى الذي تسببت بها قوات الاحتلال في مدرسة الروضة الحديثة أثناء اقتحامها، حيث انتشرت حالة من الهلع بين الطالبات.

ونقل موقع (القسطل) عن إحدى المعلمات قولها إن “الاحتلال طالبنا بتنزيل الطالبات للساحة وفتشهن، واعتقل طالبتين أختين ومديرة المدرسة فاطمة الرفاعي والمرشدة الاجتماعية للمدرسة”.

وقبل أيام أعدمت القوات الاسرائيلية فلسطينيا بإطلاق النار عليه، بعدما نفذ هجوما بالسكين أمام  باب العمود، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى اصابة شخص واحد على الاقل.

المصدر : وكالات

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