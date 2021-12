هندوس يهاجمون مدرسة في الهند بعد أنباء عن تحول تلاميذ إلى المسيحية (فيديو)

قال مسؤولون في مدرسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية وسط الهند إن حشودا غاضبة اقتحمت مبنى المدرسة وقاموا بإلقاء حجارة وإلحاق أضرار بها، بعد شائعات عن تحول 8 تلاميذ بها إلى المسيحية.

وقالت إدارة مدرسة (سان جوزيف) في مدينة غانج باسودا في ولاية ماديا براديش، إن ما لا يقل عن 200 شخص اقتحموا بوابة المدرسة وهم يرددون شعارات للهندوس المتطرفين.

After JNU, Jamia, AMU, Hyderabad Central University, now organizations affiliated to BJP and RSS are targeting English medium schools. Look at this crowd present at the main gate of St. Joseph's School in Vidisha. Report: @SwagReport pic.twitter.com/6Bk4wivux5 — SWAG Report (@SwagReport) December 7, 2021

وأضافت الإدارة أنهم اضطروا لنقل الطلاب إلى أعلى طابق فيها حتى يكونوا بأمان، وأن عددا من المهاجمين ظلوا لفترة في المدرسة قبل أن يغادروها.

وأكدت الإدارة إن ما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن ثمانية من تلاميذ المدرسة قد تحولوا إلى المسيحية غير صحيح.

وأوضحت المدرسة أن “الطلاب لا يحضرون في أيام الأحد، كما أن الطلاب الذين تم تناقل أسمائهم لا يدرسون لدينا”.

وقال مسؤول محلي إن “الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص، وأنه سيتم التعرف على المزيد من خلال كاميرات المراقبة”.

وأضاف أنه تم توفير “إجراءات أمنية إضافية في المدرسة والكنيسة الملحقة. وجميع الموظفين والأطفال والراهبات بخير”.

"Sending children to convent schools has long been a badge of pride for the middle class in the Hindi belt, but these same institutions are now being targeted by vigilantes" https://t.co/H7cvAsCg4C pic.twitter.com/atQE8o4mzW — Anand Kochukudy (@AnandKochukudy) December 6, 2021

ورغم أن اعتناق دين جديد طواعية أمر قانوني في الهند، اتهمت الجماعات الهندوسية اليمينية المسيحيين في البلاد بإغواء الفقراء للالتحاق بالكنائس مقابل الحصول على تعليم وامتيازات أخرى.

وذكرت قناة محلية أن جماعات هندوسية متطرفة تطالب بالتحقيق في عمليات التحويل الديني المزعومة. وقال الزعيم المحلي نيليش أعراوال إنه “إذا ثبت تورط المدرسة، فسيتعين محوها بالجرافات”.