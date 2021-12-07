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سياسة|الهند

هندوس يهاجمون مدرسة في الهند بعد أنباء عن تحول تلاميذ إلى المسيحية (فيديو)

كذبت المدرسة شائعات تحول التلاميذ إلى المسيحية (تويتر)
7/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202107:52 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون في مدرسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية وسط الهند إن حشودا غاضبة اقتحمت مبنى المدرسة وقاموا بإلقاء حجارة وإلحاق أضرار بها، بعد شائعات عن تحول 8 تلاميذ بها إلى المسيحية.

وقالت إدارة مدرسة (سان جوزيف) في مدينة غانج باسودا في ولاية ماديا براديش، إن ما لا يقل عن 200 شخص اقتحموا بوابة المدرسة وهم يرددون شعارات للهندوس المتطرفين.

وأضافت الإدارة أنهم اضطروا لنقل الطلاب إلى أعلى طابق فيها حتى يكونوا بأمان، وأن عددا من المهاجمين ظلوا لفترة في المدرسة قبل أن يغادروها.

وأكدت الإدارة إن ما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن ثمانية من تلاميذ المدرسة قد تحولوا إلى المسيحية غير صحيح.

وأوضحت المدرسة أن “الطلاب لا يحضرون في أيام الأحد، كما أن الطلاب الذين تم تناقل أسمائهم لا يدرسون لدينا”.

وقال مسؤول محلي إن “الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص، وأنه سيتم التعرف على المزيد من خلال كاميرات المراقبة”.

وأضاف أنه تم توفير “إجراءات أمنية إضافية في المدرسة والكنيسة الملحقة. وجميع الموظفين والأطفال والراهبات بخير”.

ورغم أن اعتناق دين جديد طواعية أمر قانوني في الهند، اتهمت الجماعات الهندوسية اليمينية المسيحيين في البلاد بإغواء الفقراء للالتحاق بالكنائس مقابل الحصول على تعليم وامتيازات أخرى.

وذكرت قناة محلية أن جماعات هندوسية متطرفة تطالب بالتحقيق في عمليات التحويل الديني المزعومة. وقال الزعيم المحلي نيليش أعراوال إنه “إذا ثبت تورط المدرسة، فسيتعين محوها بالجرافات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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