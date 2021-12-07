صور أقمار اصطناعية لحشود عسكرية أثيوبية في مدن استراتيجية قرب العاصمة (فيديو)

كشفت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر حقيقة ظهور صور لحشود عسكرية إثيوبية قرب مدينتي ديسي وكومبولتشا الإثيوبيتين حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، السيطرة عليهما، أمس الإثنين.

وأوضحت صور أقمار اصطناعية رتلا عسكريا إثيوبيا كبيرا وهو في طريقه إلى المدينتين بمعية العديد من المركبات والمدرعات.

والتقطت الصور شركة ماكسار، حيث يعود تاريخها إلى الأحد 5 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتبعد المدينتان عن العاصمة عدة كيلومترات، وهما على طريق يربط بين العاصمة الإثيوبية وشمال البلاد.

بالمقابل ردت جبهة تيغراي بأن انسحابها من المدينتين ومن مواقع قريبة من العاصمة تم لأسباب تكتيكية ضمن خطتها القتالية.

وقال دبرصيون جبر ميكائيل زعيم جبهة تيغراي إن القرار بسحب هذه القوات لم يكن جراء ضغوط دبلوماسية ولا نتيجة اتصالات سرية مع النظام في إثيوبيا.

وأضاف أن القرار”اتخذ بعدما قمنا بعملية تقييم للوضع من كافة الجوانب، وقررنا البدء في الانسحاب لأسباب تكتيكية وإستراتيجية، ولإعادة الانتشار، ولم يكن أمرا سهلا، خاصة أننا اقتربنا من أديس أبابا”.

وتابع جبر ميكائيل “نحن لا نخفي شيئا عن شعبنا، وننفي نفيا قاطعا وجود أي اتصالات سرية مع النظام، سحب القوات هو مصلحة لشعب تيغراي، وسيستمر القتال حتى النصر”.