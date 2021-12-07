الاحتلال يعتدي على أسرى “نفق الحرّية” داخل المحكمة.. وناشطون يقتبسون أبيات قصيدة “كممجي” (فيديو)

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بعنف على 3 من أسرى “نفق الحرّية” الستة الذين انتزعوا حرّيتهم من سجن جلبوع قبل إعادة اعتقالهم، أثناء مثولهم أمام محكمة الصلح في الناصرة.

وأغلقت المحكمة أبوابها أمام الصحفيين، ومنعتهم من توثيق الاعتداء على الأسرى بالضرب وهم مكبّلون بالأصفاد.

وتقرّر عقد جلستين أخريَين في 16 و25 يناير/ كانون الثاني المقبل، لاتخاذ قرار بإلغاء لوائح الاتهام ضدّ الأسرى أو الاستمرار فيها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على أسرى #نفق_الحرية خلال جلسة محاكمتهم.. والأسير #أيهم_كممجي: "الحرّ يأبى أن يكون مقيّدا" pic.twitter.com/uF30KTNEWR — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 6, 2021

وقال المحامي خالد محاجنة، إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الأسرى واثنين من المحامين. وأضاف أن النيابة الإسرائيلية تطالب بأقصى عقوبة لمُنفّذي الهروب، تصل إلى 7 سنوات.

وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بالاستناد إلى المواثيق الدولية التي تكتفي بتوجيه عقوبات تأديبية لأسرى الحرب في حال الهروب.

ولم يمنع الاعتداء الأسير أيهم كمَمجي من إلقاء قصيدة كتبها في زنزانته للشعب الفلسطيني، تقول أبياتها:

(مَرْجَ ابنِ عامر) قُمْ وحدّثْ قصّةً .. أبطالُها نفروا إلى الرحمنِ ما هَمَّهم بيتُ الطغاةِ وسجنُهم .. عافوا قيودَ الذلِّ والحرمانِ فالحرُّ يأبى أنْ يكونَ مُقيَّدًا .. والصقرُ يأنفُ ذلّةَ الخِرفانِ زنزانتي مترٌ بمترٍ طولُها .. ولِعَرضِها زِدْ نصفَ مترٍ ثانِ لكنْ عزائي أنّ لي في غزّةٍ .. إخوانَنا وفي أسرِهِم غربانِ

وأثارت تطوّرات قضية الأسرى وما شهدته جلسة المحاكمة تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل مُدوّنين عرب.

وكتب الباحث محمد حسونة “قصيدة الأسير أيهم كمَمجي، التي ألقاها في المحكمة، وذكر فيها أن عزاءه في الصبر على قسوة الأسر هو وعد المقاومة بغزة، تدلّ مرّة أخرى على أن مشروع المقاومة قد اكتسب شرعية شعبية غير مسبوقة، لأن الجمهور بجميع فئاته يراهن على هذا المشروع وقدرته على حماية الشعب وتقرير مصيره”.

قصيدة الأسير #أيهم_كممجي، التي ألقاها في المحكمة، وذكر فيها أن عزاءه في الصبر على قساوة الأسر هو وعد المـ.ـقاومـ.ـة بغزة، تدلل مرة أخرى على أن مشروع المـ.ـقاومـ.ـة قد اكتسب شرعية شعبية غير مسبوقة، لأن الجمهور بجميع فئاته يراهن على هذا المشروع وقدرته على حماية الشعب وتقرير مصيره. — 𓂆 مُحمّد حَسُّونة #غزة (@Mohd_Hasona) December 6, 2021

واقتبست الناشطة أمنية خالد بيتا من قصيدة أيهم كمّمجي قال فيه “الحرّ يأبى أن يكون مُقيّدًا والصقر يأنف ذلّة الخرفان”، وكتبت “أسرى فلسطين يضعون تعريفًا آخر للحرّية وهو أن الأحرار يظلون أحرارًا حتى وهم مقيّدون بالأصفاد”.

"الحر يأبى ان يكون مقيدا والصقر يأنف ذل الخرفان" الاسير البطل أيهم كممجي أسرى فلسطين يضعون تعريف آخر للحرية وهو بأن الأحرار يظلون أحرار حتى وهم مقيدين بالأصفاد #أنقذوا_الأسرى

الكيان الصهيوني عار على البشرية — أُمنيه خالد #انقذوا_الأسرى (@amaneesweet) December 6, 2021

وغرّد ناشط “كلّ مرّة يطلّ فيها أسرى نفق الحرية نُحسّ بفخر كبير بأننا ننتمي لهكذا شعب وشخصيات عظيمة وبألم أكبر يعيشه أبطالنا وخيرة شبابنا”، داعيًا “اللهم صفقة قريبة تشفي قلوبنا يا ألله” في إشارة إلى وعد المقاومة.

بكل مرة بطلوا علينا أسرى نفق الحرية بنحس بفخر كبير بأننا بنتمي لهيك شعب ولهيك شخصيات عظيمة وبألم أكبر عاللي بيعيشوه أبطالنا وخيرة شبابنا . اللهم صفقة قريبة تشفي قلوبنا يا الله. — Leen 𓂆 (@LeeenAMD) December 6, 2021

وقال الصحفي عز الدين أحمد، إن التحدّي بلغ بالأسير أيهم كمَمجي إلى إنشاد شعر في وجه سجّانه، واصفًا ذلك بـ”الشموخ والعنفوان”.