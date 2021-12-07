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سياسة|الإمارات

الإمارات تقرّر تغيير عطلة العمل الأسبوعية الرسمية إلى السبت والأحد

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية
أشادت الحكومة الإماراتية بالقرار ورأت أنها "أول دولة في العالم تقدم أسبوع عمل أقصر (غيتي)
7/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202101:51 PM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة (أسوشيتد برس) بأن الإمارات العربية المتحدة ستجعل أسبوع العمل الرسمي من يوم الإثنين إلى الجمعة، وقالت إنه “تغيير يجعل الدولة الإسلامية التي تضمّ مؤسّسات مالية كبرى تتماشى مع الجداول الزمنية الغربية”.

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، القرار الذي من المقرّر دخوله حيّز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن القرار يجعل الدولة الخليجية واحدة من القلائل في الشرق الأوسط، التي ستعمل وفقًا لساعات العمل الغربية، بدلًا من أن يكون أسبوع العمل الرسمي من الأحد إلى الخميس.

ونقلت عن الحكومة الإماراتية أن الموظفين سيعملون نصف الدوام فقط يوم الجمعة، وهو العيد التقليدي للمسلمين، ثمّ يأخذون إجازة يومَي السبت والأحد.

ورجّحت الوكالة أن تحذو المؤسّسات الخاصّة والمدارس حَذو الحكومة، كما حدث عام 2006، عندما تغيّر أسبوع العمل وأصبح من السبت إلى الأربعاء، وهو المعمول به رسميًّا في بعض الدول الإسلامية مثل إيران وأفغانستان.

وأشادت الحكومة الإماراتية -في بيان لها- بالقرار، ورأت أنها “أوّل دولة في العالم تقدّم أسبوع عمل أقصر من باقي بلدان العالم”، في إشارة إلى أن الجمعة أصبح نصف يوم عمل فقط.

وأضافت “تأتي عطلة نهاية الأسبوع الممتدّة، في إطار جهود حكومة الإمارات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية”، وفق البيان.

المصدر : أسوشيتد برس

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Published On 10/11/2021
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