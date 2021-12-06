وزيرا خارجية قطر وتركيا: توقيع مزيد من الاتفاقات بين البلدين قريبًا (فيديو)

ثمّن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، علاقات بلاده مع تركيا، وأشار إلى مزيد من الاتفاقات ستوقّعها الدوحة مع أنقرة في المجلس الاستراتيجي الأعلى الذي سيجمع، غدًا الثلاثاء، بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيّب أردوغان.

وقال خلال مؤتمر صحفي جمعه، اليوم الإثنين، بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إنهما ناقشا ملفّ فلسطين الإقليمي الذي تتطابق فيه الرؤى بين البلدين، بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها عربية وإسلامية مركزية، وتحدّث الجانبان عن التطوّرات في العراق وسوريا وفي ليبيا أيضًا.

وأثنى تشاووش أوغلو -بدوره- على العلاقات القوّية بين البلدين، وأكّد توقيع عدد من الاتفاقات الجديدة بين البلدين في مجالات منها الصحة والتعليم والصناعات العسكرية.

عاجل | وزير الخارجية التركي: توقيع اتفاقيات جديدة بين #تركيا و #قطر خلال الاجتماع السابع للمجلس الاستراتيجي بين البلدين الذي يعقد غدا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 6, 2021

وتحدّث عن التنسيق بين الجانبين والجهود المبذولة في القضية الأفغانية، ومزيد من التعاون لدعم شعب أفغانستان بالمساعدات الإنسانية، مُشدّدًا على أن تركيا تميّز بين الجانبين الإنساني والسياسي في القضية.

وشكر الوزير التركي دولة قطر على جهودها في الإفراج عن المُختطَفين الأتراك في ليبيا، الذين كانوا مُحتجَزين بمناطق سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

عاجل | وزير الخارجية التركي: نتعاون مع #قطر لإبقاء #مطار_كابل مفتوحا ونشطا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 6, 2021

الاقتصاد التركي

قال تشاووش أوغلو، إن ما تتعرّض له الليرة التركية له انعكاس على التضخم وهي مشكلة مؤقّتة، وإن تصويره على أن “الاقتصاد التركي انتهى” أمر غير صحيح.

عاجل | وزير الخارجية التركي: سنوقع اتفاقيات جديدة مع #قطر في المجالات الدفاعية والصحية والثقافية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 6, 2021

وأوضح أن مستوى النموّ الذي حقّقته تركيا في الفترة الأخيرة علي مستوى العالم مرتفع جدًّا، وأن حجم الإنتاج التركي والصادرات في تصاعد متواصل.

وأضاف أن عددًا من الدول تستثمر في تركيا منها قطر، وأن الخبراء الأتراك عاكفون على حل الأزمة المؤقّتة بإشراف من رئيس الجمهورية.

عاجل | وزير الخارجية القطري: #قطر لديها استثمارات ضخمة في #تركيا وقد بدأت هذه الاستتثمارات تؤتي نتائج إيجابية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 6, 2021

وأكّد وزير الخارجية القطري أن بلاده تثق في الاقتصاد التركي، ووصفه بأنه قائم على أسس متينة، موضحًا أن الدوحة لديها استثمارات ضخمة في تركيا، بدأت تؤتي نتائج إيجابية.