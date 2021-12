تقرير: الحكومات ساعدت شركات الأسلحة على تجنّب الركود الناجم عن كورونا

أفاد تقرير نُشر اليوم الإثنين، بأن أكبر مُصنّعي الأسلحة في العالم تجنّبوا إلى حد كبير تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، وسجّلوا نموًّا في الأرباح العام الماضي، للسنة السادسة على التوالي.

وواصلت الحكومات في جميع أنحاء العالم شراء الأسلحة خلال الوباء، كما اتّخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وشهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 1.3% عام 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار، رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%.

وكانت مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة في عام 2020 أعلى بنسبة 17% ممّا كانت عليه عام 2015.

وتصدّرت 5 شركات أمريكية كبرى الترتيب العالمي مجدّدًا، وعزّزت لوكهيد-مارتن (مقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) مركزها الأوّل بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار، متقدّمة على شركة رايثيون تكنولوجيز التي شغلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس.

What is the share of arms sales of the SIPRI Top 100 for 2020 by country?

USA🇺🇸 54%

China🇨🇳 13%

UK🇬🇧 7.1%

Russia🇷🇺 5%

France🇫🇷 4.7%

Trans-European🇪🇺 3%

Italy🇮🇹 2.6%

Israel🇮🇱 2%

Japan🇯🇵 1.9%

Germany🇩🇪 1.7%

South Korea🇰🇷 1.2%

India🇮🇳 1.2%

Other 3.4%

➡️ https://t.co/7HtPTiIpjn pic.twitter.com/7dvAEyOyzI

— SIPRI (@SIPRIorg) December 6, 2021