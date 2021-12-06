في زيارة نادرة لطحنون بن زايد.. الإمارات تدعو الرئيس الإيراني لزيارة أبو ظبي (فيديو)

التقى مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره علي شمخاني، خلال زيارة نادرة لطهران، اليوم الإثنين، في تحرك دبلوماسي يهدف إلى تجاوز الخلافات القائمة منذ فترة طويلة وزيادة التعاون بين البلدين.

وقالت الرئاسة الإيرانية إن الوفد الإماراتي في طهران سلم الرئيس الإيراني دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

ووصف الوفد الإماراتي زيارته إلى طهران بأنها “منعطف في العلاقات بين البلدين”.

وتأتي الزيارة بعد أيام من توقف محادثات في فيينا بين طهران والقوى العالمية أبدى بعدها مسؤولون غربيون استياءهم من مغالاة إيران في مطالبها من أجل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

“نقطة تحول”

وقال رئيسي للشيخ طحنون، حسب التلفزيون الإيراني إن “تحسين العلاقات مع دول المنطقة من أولويات حكومتي لذا نرحب بتحسين العلاقات مع الإمارات”.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الشيخ طحنون أعرب عن أمله أن تكون الزيارة “نقطة تحول” في العلاقات الإيرانية الإماراتية. وقالت إن الرئيس الإيراني تلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

وفي وقت سابق بحث الشيخ طحنون، شقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع الأمين العام للمجلس الوطني للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ونقل التلفزيون الإيراني عن شمخاني قوله “لا يمكن أن يتحقق الاستقرار والأمن إلا من خلال الحوار المستمر والتعاون بين دول المنطقة”.

وأضاف أن “تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية هي الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية”.

وتابع شمخاني “الجهود المشتركة ضرورية لإنهاء بعض الأزمات العسكرية والأمنية في المنطقة. ويجب أن يحل الحوار محل النهج العسكري في حل النزاعات”.

وهذه الزيارة لإيران هي الأولى منذ قطع العلاقات الإيرانية السعودية في عام 2016، بعد إعدام السعودية لمعارض شيعي نافذ. وبعد ذلك، خفضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وفي الشهر الماضي قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات “نتوجه نحو تعزيز الجسور وتصفير المشاكل… والانفتاح على جيراننا… ومنهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار سياسة الانفتاح والبناء على المشتركات وإدارة الاختلافات”.

وقال قرقاش في تغريدة، اليوم الإثنين، إن زيارة الشيخ طحنون لطهران تأتي “استمرارا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية”.

وأضاف “تسعى الإمارات إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة”.