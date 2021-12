شاهد: سيدة تضرم النار بمسجد في ولاية نيو مكسيكو.. “كير” يندد بالحادثة ويصفها بالكراهية

حاولت سيدة مجهولة الهوية إضرام النيران في مسجد البكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم 29 نوفمبر الماضي.

وأظهرت مقاطع كاميرات المراقبة التي نشرتها قناة “KOB4” المحلية بشكل حصري، أول أمس، سيدة مجهولة أخفت ملامحها بقوة وهي تشعل النار في سلة القمامة القريبة من أماكن الصلاة ثم ألقتها على الأرض حتى تنتشر النيران بكافة أرجاء المسجد. كما أشعلت النار بسلة مهملات أخرى بحديقة المسجد.

Here’s a video of the Albuquerque mosque arson: Anti-Muslim bigotry is going unchecked in this country. pic.twitter.com/11zGroqNL4 — Imraan Siddiqi (@imraansiddiqi) December 4, 2021

وندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” الذي يمثل مجموع المنظمات الإسلامية المعنية بالدفاع عن الحقوق الدينية والثقافية للمسلمين في أمريكا بالحادثة ووصفها بـ “الكراهية”.

وطالب المجلس السلطات المحلية وهيئة المباحث الفيدرالية في ولاية نيومكسيكو بسرعة التحقيق والوصول إلى الجاني.

وطلبت المباحث الفيدرالية في مدينة البكركي عبر حسابها على “تويتر” المساعدة من كل من يتعرف على السيدة مرتكبة الواقعة؛ أو أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في الوصول إليها بسرعة التواصل مع الهيئة.

The #FBI & @ABQPOLICE are asking anyone with information about an unidentified woman setting fire to areas around the Islamic Center of New Mexico on the morning of Nov 29 to call 1-800-CALL-FBI. @icnmabq pic.twitter.com/RYR9l3UBIJ — FBI Albuquerque (@FBIAlbuquerque) December 4, 2021

واعتبر المجلس أن هذه الظاهرة تترجم جزءا من ظاهرة أكبر هي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” حيث ارتفعت وتيرة الاعتداءات على مراكز عبادة المسلمين مخلّفةً قتلى وجرحى في بعض الأحايين، مضيفا أنه منذ إعلان فوز دونالد ترمب بمنصب الرئيس عام2017، تضاعف حجمها ودرجات خطورتها.

ونقل الناشط عمران صديقي حادثة إلقاء قنابل حارقة خارج المركز الإسلامي بمدينة أولمبيا بولاية واشنطن الجمعة الماضي. مؤكدا أن هذه الحاثة تعد الثالثة من نوعها خلال أشهر.

Someone threw an explosive device outside the Islamic Center of Olympia. This is now the 3rd mosque that’s been targeted in WA State in the past few months. pic.twitter.com/GqPlovxqtX — Imraan Siddiqi (@imraansiddiqi) December 3, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع محاولات استهداف المساجد والمراكز الدينية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأجمعوا على إدانة هذه الأفعال التي تستهدف قيم حرية التدين ومراكز عبادة المسلمين.

The GOP won’t condemn Islamophobia bc why would they condemn their own base? https://t.co/iiiuJll3uB — Aymann Ismail (@aymanndotcom) December 4, 2021

this is like the 3rd or 4th instance of arson/firebombing at a mosque lately. https://t.co/EZOSZeyBkL — abdullah s (@AShihipar) December 4, 2021

Another case of arson at a US masjid. https://t.co/M15Y9J6qgc — Sana Saeed (@SanaSaeed) December 4, 2021

يذكر أن عملية استهداف المساجد وحرقها أضحت ظاهر متكررة في أكثر من ولاية أمريكية.

و أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد تابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي أن 2 من أصل 3 مسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضا لحوادث مرتبطة بالإسلاموفوبيا مرة واحدة على الأقل في حياتهما.

ووفق النتائج فإن 67.5% من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا لحوادث مرتبطة بالإسلاموفوبيا مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76.7% من النساء المسلمات، و58.6% من الرجال المسلمين تعرضوا لسلوك معادٍ للإسلام.