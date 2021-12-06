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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: سيدة تضرم النار بمسجد في ولاية نيو مكسيكو.. “كير” يندد بالحادثة ويصفها بالكراهية

لحظة إضرام المار في باحة مسجد البكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية (مواقع التواصل)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202107:35 PM (مكة المكرمة)

حاولت سيدة مجهولة الهوية إضرام النيران في مسجد البكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم 29 نوفمبر الماضي.

وأظهرت مقاطع كاميرات المراقبة التي نشرتها قناة “KOB4” المحلية بشكل حصري، أول أمس، سيدة مجهولة أخفت ملامحها بقوة وهي تشعل النار في سلة القمامة القريبة من أماكن الصلاة ثم ألقتها على الأرض حتى تنتشر النيران بكافة أرجاء المسجد. كما أشعلت النار بسلة مهملات أخرى بحديقة المسجد.

وندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” الذي يمثل مجموع المنظمات الإسلامية المعنية بالدفاع عن الحقوق الدينية والثقافية للمسلمين في أمريكا بالحادثة ووصفها بـ “الكراهية”.

وطالب المجلس السلطات المحلية وهيئة المباحث الفيدرالية في ولاية نيومكسيكو بسرعة التحقيق والوصول إلى الجاني.

BREAKING: CAIR Calls for Hate Crime Probe of Arson Targeting New Mexico Mosque

وطلبت المباحث الفيدرالية في مدينة البكركي عبر حسابها على “تويتر” المساعدة من كل من يتعرف على السيدة مرتكبة الواقعة؛ أو أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في الوصول إليها بسرعة التواصل مع الهيئة.

 

واعتبر المجلس أن هذه الظاهرة تترجم جزءا من ظاهرة أكبر هي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” حيث ارتفعت وتيرة الاعتداءات على مراكز عبادة المسلمين مخلّفةً قتلى وجرحى في بعض الأحايين، مضيفا أنه منذ إعلان فوز دونالد ترمب بمنصب الرئيس عام2017،  تضاعف حجمها ودرجات خطورتها.

ونقل الناشط عمران صديقي حادثة إلقاء قنابل حارقة خارج المركز الإسلامي بمدينة أولمبيا بولاية واشنطن الجمعة الماضي. مؤكدا أن هذه الحاثة تعد الثالثة من نوعها خلال أشهر.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع محاولات استهداف المساجد والمراكز الدينية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأجمعوا على إدانة هذه الأفعال التي تستهدف قيم حرية التدين ومراكز عبادة المسلمين.

يذكر أن عملية استهداف المساجد وحرقها أضحت ظاهر متكررة في أكثر من ولاية أمريكية.

و أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد تابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي أن 2 من أصل 3 مسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضا لحوادث مرتبطة بالإسلاموفوبيا مرة واحدة على الأقل في حياتهما.

ووفق النتائج فإن 67.5% من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا لحوادث مرتبطة بالإسلاموفوبيا مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76.7% من النساء المسلمات، و58.6% من الرجال المسلمين تعرضوا لسلوك معادٍ للإسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع إلكترونية

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