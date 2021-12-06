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سياسة|الجزائر

خلال لقائه عباس.. تبون يعلن منح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار (فيديو)

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقبال نظيره الفلسطيني محمود عباس (يسار) (الجزائرية)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202110:51 PM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أن بلاده قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور الجزائر “مساهمة مالية” في إطار الجامعة العربية بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع محمود عباس إن القرار جاء “وفاءً لتاريخِ الجزائر الثوري والالتزام الثابت للشعب الجزائري برمته، بمساندة القضية الفلسطينية العادلـة في كل الظروف”.

وتستعد الجزائر لاحتضان قمة جامعة الدول العربية، في مارس/ آذار 2022، وهي تسعى “لوضع القضية الفلسطينية فـي صُلبِ أولويات هذا الحدث الهام” حسبما أكد تبون.

وتابع الرئيس الجزائري “لا شكَّ أن بلورةَ موقف موحد ومشترك حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة السلام العربية لعام 2002، سيكون له الأثرُ البالغُ في إنجاح أعمالِ هذه القمة”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أن الرئيسين الجزائري والفلسطيني اتفقا على استضافة الجزائر “ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا”، دون تحديد تاريخ.

كما أعلن تبون عن تخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أطلع تبون على “آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاستيطان ورفضه الإفراج عن أسرى قدامى وتنصله من حل الدولتين.

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الجزائر الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

ووصل عباس، مساء أمس الأحد، العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية لثلاثة أيام، وكان في استقباله على أرض مطار هواري بومـديـن الـدولي، الرئيس تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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