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سياسة|فلسطين

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز عسكري جنوب طولكرم (فيديو)

6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202111:33 AM (مكة المكرمة)

استُشهد، اليوم الإثنين، فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي على حاجز جبارة العسكري جنوب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلّة.

وأكدت إدارة الارتباط المدني في طولكرم استشهاد الفتى محمد نضال يونس (15 عامًا) من مدينة نابلس، متأثرًا بإصابة خطيرة، عقب إطلاق جنود الاحتلال النار على المركبة التي كانت تُقلّه عند الحاجز المذكور.

وادّعت شرطة الاحتلال أن الفتى يونس حاول دهس أحد عناصرها على حاجز جبارة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن قواتها قتلت بالرصاص شابًّا فلسطينيًّا اقتحم بسيارة نقطة تفتيش عسكرية بالضفة الغربية المحتلّة، في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الإثنين، ممّا أسفر عن إصابة حارس إسرائيلي بجروح خطيرة.

وأضاف البيان أن الحارس المصاب يُعالج بمركز شيبا الطبي في تل أبيب.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد يونس في بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، وفتّشته وعبثت بمحتوياته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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