استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز عسكري جنوب طولكرم (فيديو)

استُشهد، اليوم الإثنين، فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي على حاجز جبارة العسكري جنوب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلّة.

وأكدت إدارة الارتباط المدني في طولكرم استشهاد الفتى محمد نضال يونس (15 عامًا) من مدينة نابلس، متأثرًا بإصابة خطيرة، عقب إطلاق جنود الاحتلال النار على المركبة التي كانت تُقلّه عند الحاجز المذكور.

وادّعت شرطة الاحتلال أن الفتى يونس حاول دهس أحد عناصرها على حاجز جبارة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن قواتها قتلت بالرصاص شابًّا فلسطينيًّا اقتحم بسيارة نقطة تفتيش عسكرية بالضفة الغربية المحتلّة، في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الإثنين، ممّا أسفر عن إصابة حارس إسرائيلي بجروح خطيرة.

وأضاف البيان أن الحارس المصاب يُعالج بمركز شيبا الطبي في تل أبيب.

الشاب محمد نضال يونس يرتقي شهيدا بعد منتصف الليل، وقوات الاحتلال تداهم بيته في "كفر قليل"، جنوب نابلس.

نفّذ عملية دهس فأصاب جنديا صهيونيا بجراح خطيرة قبل أن يعاجله القتلة برصاصهم.

بدمٍ وبطولة، وما تيسّر من أدوات؛ يسجّل فلسطينيون تحدّيهم للغزاة، ورفضهم لمسار قيادة العجز برام الله. pic.twitter.com/YUcWV5Cf0b — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 6, 2021

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد يونس في بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، وفتّشته وعبثت بمحتوياته.