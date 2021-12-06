“أسوأ ما رأيت بحياتي”.. مدون بريطاني يرصد الدمار الواسع في مدينة حمص السورية (فيديو)

نشر المدون البريطاني جاي بالفري عبر قناته الخاصة على اليوتيوب مقطع فيديو لجولة ميدانية قام بها في شوارع وأحياء مدينة حمص السورية، رصد فيها الدمار الواسع الذي حل بالمدنية بعد 10 سنوات من الثورة السورية.

وأظهر المقطع المصور انهيار أعداد كبيرة من المباني السكنية والأحياء وأغلب المنشآت و الطرقات.

وقال بالفري في المقطع “كما ترون مدينة حمص تكاد تكون مدمرة كليا، كل مبنى حولي تقريباً مدمر بالكامل بواسطة القذائف الصاروخية أو عليه آثار نيران الطائرات، لا أعلم ما يمكن قوله، هذا أسوأ دمار أراه في حياتي على الإطلاق”.

وأضاف بالفري بوجود إحصائية تفيد بأنه “كان التعداد قبل الحرب حوالي 2 مليون نسمة، والآن اضطر نصف السكان للهروب لحماية ذويهم وليحظو بحياة آمنة. ويمكث العديد منهم في مخيمات حول العالم وفي شمال سوريا”.

وذكر بالفري ضمن جولته بأن الكثيرين يرون تلك المشاهد في الأخبار طوال الوقت.

وأشار بيده على الدمار قائلاً “هذه الحقيقة، لقد تم تدمير معظم المدينة، و العائلات التي كانت هنا تدمرت حياتها”.

وخلص المدون البريطاني في نهاية المقطع قائلاً “هذه كانت رحلتي إلى حمص، المدينة المدمرة بسبب ماحدث خلال الـ 10 أعوام الماضية ، لم أستطع الاستمرار بالتصوير، كنت مستاءًا للغاية من المنظر، لم أر كهذا الدمار الرهيب من قبل”.

يذكر أن صور أحياء مدينة حمص السورية المدمرة احتلت الصدارة ضمن قائمة أفضل الصور الملتقطة خلال العام 2018، في مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” العالمية.

وظهرت صور أنقاض المدينة العربية الوحيدة في المسابقة بعنوان “الطريق إلى الخراب” ونال حي الخالدية الشهير بدماره بسبب الحصار وقصف قوات النظام السوري له، المرتبة الثالثة ضمن فئة الأماكن من بين فئات الصور الطبيعية الأخرى.