أردوغان: نعمل على تطوير علاقاتنا مع قطر ودول الخليج كافّة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل على تطوير علاقاتها مع دول الخليج العربي كافّة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل مغادرته البلاد مُتوجّهًا إلى قطر في زيارة رسمية.

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة المقبلة.

ورحّب الرئيس التركي بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم.

وأضاف “نؤيّد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية”.

ولفت أردوغان إلى أن حجم المشروعات التي ينفّذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار.

وأوضح أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة في الاجتماع السابع للّجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مُعربًا عن ثقته بعقد محادثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود ناجحة للغاية.

وقال “بدأنا عام 2014 بخطواتنا الأولى من أجل عقد أوّل اجتماع للّجنة الاستراتيجية، وعُقد في الدوحة عام 2015، وبدأت العلاقات بين تركيا وقطر تزداد قوّة يومًا بعد يوم من منظور استراتيجي يتماشى مع تاريخ وإمكانات البلدين”.

وتابع “في إطار آلية اللجنة الاستراتيجية العليا، وقّعنا حتى الآن 69 وثيقة سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية مع قطر، ونقلنا بفضل هذه الاتفاقات تعاوننا إلى مراحل متقدّمة، وسنعزّزه عبر اتفاقات جديدة ستُوقّع خلال الاجتماع السابع غدًا”.

وأضاف أنه يعتزم زيارة قيادة القوات التركية القطرية المشتركة، مؤكّدًا أن أنقرة والدوحة حافظتا على مواقفهما القوّية أمام التحدّيات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الأخيرة.

ويرافق أردوغان في الزيارة، عقيلته أمينة، ووزراء: التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكير باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسّسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة إسماعيل دمير، والمتحدّث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.