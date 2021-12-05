مقاومة من نوع مختلف.. أسير فلسطيني من غزة يرزق بتوأم عبر “نطف مهربة”

داخل أروقة مستشفى الشفاء بمدينة غزة، علت الزغاريد بعد أن وضعت زوجة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، توأما عن طريق “نٌطف منوية” مُهربة، من زوجها ناهض حميد.

بالزغاريد استقبلوهما..👇

أسير فلسطيني من قطاع #غزة يُرزق بتوأم عبر "نطف مُهرّبة" pic.twitter.com/5KUjIKs1w3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2021

وفجر السبت، أنجبت رسمية حميد (31 عاما)، توأما يتمتعان بصحة جيدة، أسمتهما هاني وهمام.

فرحة إنجاب التوأم بعثت لقلب أمهما الفرحة، والتي وصفتها بالمنقوصة لوجود زوجها أسيرا في سجون الاحتلال.

والأسير ناهض حميد، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 2007، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية بحقه حكما بالسجن 20 عاما، قضى منها 15 عاما.

ومنذ سنوات، دأبت نساء فلسطينيات على تهريب نطف أزواجهن المنوية من السجون الإسرائيلية، واستخدامها في عملية يتمّ خلالها دمج البويضة مع الحيوانات المنوية خارج الجسم، ومن ثم الخضوع لعملية إخصاب بها بغية الحمل.

وتقول رسمية “رزقنا بطفلين توأم هاني وهمام، فرحتنا منقوصة ونأمل أن تكتمل بخروج زوجي”.

وأضافت أن “التوأم بعثا الأمل في قلوبنا، والجميع يشعر بالبهجة”.

ولفتت أن “فكرة النطفة المهربة جاءت بعد منعي من قبل سلطات الاحتلال زيارة زوجي في السجن، دون أي مبرر”.

وأشارت إلى أنها قررت وزوجها تكوين أسرة، لذلك لجأت لتهريب نطفة مهربة من زوجها داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت أن “عملية التلقيح الصناعي في البداية لم تنجح، في المقابل لم نيأس حاولنا مرة أخرى وبحمد الله حصل الحمل”.

واستطاع عدد من المعتقلين الفلسطينيين إنجاب أطفال عبر تهريب “نطف منوية”.

استطاع عدد من المعتقلين الفلسطينيين إنجاب أطفال عبر تهريب “نطف منوية” (الجزيرة )

ولا يتم الإفصاح عن كيفية تهريب النطف التي تتم بطريقة معقدة لدواع أمنية.

ويقول اختصاصي الصحة الإنجابية في مستشفى تولوز الجامعي لويس بوجان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “من المعقول” أن تظل الحيوانات المنوية حية خلال هذه الرحلة بغض النظر عن ظروف التبريد.

ويضيف أن “كل هذا يتوقف على جودة الحيوانات المنوية بداية”، مشيراً إلى إمكانية الاحتفاظ بالسائل المنوي حياً في حافظة أو صندوق لأكثر من 24 ساعة”.

وأصدر العديد من علماء الدين الفلسطينيين مثل مفتي فلسطين السابق عكرمة صبري، ورئيس رابطة علماء فلسطين حامد البيتاوي، فتاوى تبيح لنساء الأسرى الحمل من نطف أزواجهن المهربة من السجون الإسرائيلية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 54 أسيرا محكومون بالسجن مدى الحياة، وفق نادي الأسير.