لبنان.. ميقاتي يعلن عن “خطوة مهمة” لإحياء العلاقات بين بيروت والرياض

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، عن “خطوة مهمة” نحو إعادة احياء العلاقات مع السعودية وذلك عقب أسابيع من أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر بأن اتصالا جرى بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الرياض حاليا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

غرّد الرئيس ميقاتي ردا على تغريدة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: ان الاتصال الذي جرى بيني وبين فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية#لبنان #pcm https://t.co/x4j3XODIKX — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 4, 2021

ولفت ميقاتي إلى أن “الاتصال هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “أخص بالشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان وأود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح”.

غرّد الرئيس ميقاتي ردا على تغريدة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: أود أن أخص بالشكر فخامة الرئيس ماكرون وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان. وإنني أود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح#لبنان #مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي #pcm https://t.co/QxVzkXX6VK — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 4, 2021

وتأتي هذه التطورات عقب يوم واحد من تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من الحكومة على خلفية أزمة بين بلاده ودول الخليج أشعلتها تصريحات له حول حرب اليمن.

وقال قرداحي، الجمعة، إنه قدم استقالته بعدما فهم من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون في تقديم استقالته قبل زيارة ماكرون إلى السعودية لكي تساعد على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان.

وكان ماكرون أعلن، الجمعة، أنه أجرى محادثات صريحة ومجدية مع ابن سلمان حول “أولويات فرنسا السياسية وأمن واستقرار المنطقة مع إعطاء الأولية للبنان”.

Discussion franche et utile avec le prince héritier Mohammed ben Salmane sur nos priorités politiques : sécurité et stabilité dans la région avec une attention particulière au Liban. Nous avons appelé le Premier ministre libanais et avons pris ensemble des engagements. pic.twitter.com/OlI1ibb2OV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 4, 2021

وأضاف عبر حسابه على تويتر “لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتبادلنا الالتزامات”.

وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر بيانا مشتركا صدر عقب لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الفرنسي جاء فيه أن الطرفين “شدداعلى ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”.

البيان المشترك: شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 4, 2021

وأشار البيان أيضا إلى تأكيد الطرفين السعودي والفرنسي “على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية (في لبنان)”.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة تبعتها الإمارات والبحرين والكويت واليمن على خلفية تصريحات لقرداحي قبل تعيينه وزيرا بأن “الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات”.

ومساء الجمعة، وصل ماكرون إلى قطر قادما من الإمارات ضمن جولة خليجية شملت السعودية التي وصلها السبت، لبحث عدة قضايا أبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات الليبية والملف النووي الإيراني.