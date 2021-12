لبنان.. ميقاتي يعلن عن “خطوة مهمة” لإحياء العلاقات بين بيروت والرياض

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، عن “خطوة مهمة” نحو إعادة احياء العلاقات مع السعودية وذلك عقب أسابيع من أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر بأن اتصالا جرى بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الرياض حاليا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولفت ميقاتي إلى أن “الاتصال هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “أخص بالشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان وأود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح”.

وتأتي هذه التطورات عقب يوم واحد من تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من الحكومة على خلفية أزمة بين بلاده ودول الخليج أشعلتها تصريحات له حول حرب اليمن.

وقال قرداحي، الجمعة، إنه قدم استقالته بعدما فهم من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون في تقديم استقالته قبل زيارة ماكرون إلى السعودية لكي تساعد على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان.

وكان ماكرون أعلن، الجمعة، أنه أجرى محادثات صريحة ومجدية مع ابن سلمان حول “أولويات فرنسا السياسية وأمن واستقرار المنطقة مع إعطاء الأولية للبنان”.

Discussion franche et utile avec le prince héritier Mohammed ben Salmane sur nos priorités politiques : sécurité et stabilité dans la région avec une attention particulière au Liban. Nous avons appelé le Premier ministre libanais et avons pris ensemble des engagements. pic.twitter.com/OlI1ibb2OV

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 4, 2021