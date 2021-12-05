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سياسة|لبنان

لبنان.. ميقاتي يعلن عن “خطوة مهمة” لإحياء العلاقات بين بيروت والرياض

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (مواقع)
4/12/2021

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، عن “خطوة مهمة” نحو إعادة احياء العلاقات مع السعودية وذلك عقب أسابيع من أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر بأن اتصالا جرى بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الرياض حاليا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولفت ميقاتي إلى أن “الاتصال هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “أخص بالشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان وأود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح”.

وتأتي هذه التطورات عقب يوم واحد من تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من الحكومة على خلفية أزمة بين بلاده ودول الخليج أشعلتها تصريحات له حول حرب اليمن.

وقال قرداحي، الجمعة، إنه قدم استقالته بعدما فهم من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون في تقديم استقالته قبل زيارة ماكرون إلى السعودية لكي تساعد على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان.

وكان ماكرون أعلن، الجمعة، أنه أجرى محادثات صريحة ومجدية مع ابن سلمان حول “أولويات فرنسا السياسية وأمن واستقرار المنطقة مع إعطاء الأولية للبنان”.

وأضاف عبر حسابه على تويتر “لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتبادلنا الالتزامات”.

وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر بيانا مشتركا صدر عقب لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الفرنسي جاء فيه أن الطرفين “شدداعلى ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”.

وأشار البيان أيضا إلى تأكيد الطرفين السعودي والفرنسي “على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية (في لبنان)”.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة تبعتها الإمارات والبحرين والكويت واليمن على خلفية تصريحات لقرداحي قبل تعيينه وزيرا بأن “الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات”.

ومساء الجمعة، وصل ماكرون إلى قطر قادما من الإمارات ضمن جولة خليجية شملت السعودية التي وصلها السبت، لبحث عدة قضايا أبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات الليبية والملف النووي الإيراني.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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