كسر بأمعائه جبروت الاحتلال.. احتفاء على المنصات الفلسطينية بالأسير المحرر كايد الفسفوس (فيديو)

وصل، اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدما خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 131 يوما، لبلدة دورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب) مسقط رأسه، حيث كان في استقباله المئات من الفلسطينيين.

وأقيم حفل استقبال حاشد للأسير المحرر، شارك فيه صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادات من كافة الفصائل.

ورفع المستقبلون الفسفوس على كرسي متحرك، وسط فرحة وزغاريد، وهتفوا باسمه مشيدين بـ”صموده”.

وقال الفسفوس في كلمة خلال الحفل “مررنا في مراحل قاسية خلال الإضراب، وصل الأمر إلى الاعتداء والتهجم علينا جسديا من قبل قوات الاحتلال”.

وأضاف “الاحتلال مارس كافة أنواع التنكيل بهدف كسر إرادتنا لكنه فشل”.

بدوره، أشاد صيدم بصمود الفسفوس وقال في كلمة له “اليوم نحتفي بانتصار الفسفوس وغدا سنأتي إلى بلدة دورا للاحتفال بانتصار هشام أبو هواش المضرب منذ 111 يوما رفضا للاعتقال الإداري”.

وأضاف “هؤلاء هم أسرانا يصمدون في مواجهة الاحتلال وينتصرون”.

وفي وقت سابق من الأحد، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الفسفوس على حاجز الظاهرية جنوبي مدينة الخليل.

والفسفوس (32 عاما) اعتقل في يوليو/تموز 2020، من بلدة دُورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب)، وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام، قبل أن يوافق على تعليق إضرابه مقابل الإفراج عنه.

واعتقل الفسفوس، عدة مرات وأمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسبق أن خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري عام 2019.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

واحتفت المنصات الفلسطينيّة بخروج الأسير كايد الفسفوس من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد معركة طويلة من أجل الحرية والحياة.

وأكّد المدوّنون في سلسلة تغريدات، أنّ “الأسير الفسفوس انتصر على سجانه بإرادته وصلابته”.

عندما تنتصر الامعاء الخاوية على جور السجن والسجان#كايد_الفسفوس الى الحرية

🇵🇸✌️💪 — BILAL. K. B (@bilalkhaled99) December 5, 2021

الأسير #كايد_الفسفوس ينتزع حريته، ويخرج كايداً العدو بنصره.

مباركة الحرية يا بطل✌️ pic.twitter.com/hDlKQcq5U8 — Batoul Rahhal (@rahalbatoul1) December 5, 2021

وتداولت المنصات الفلسطينيّة، لحظة خروج الأسير كايد الفسفوس من مستشفى “برزيلاي” في عسقلان بعد انتزاع حريته.

الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس عقب الإفراج عنه: لم يستطع الاحتلال كسري وقد كسرت جبروته بأمعائي الخاوية وحققت انتصارا عليه pic.twitter.com/0mLcRo38LM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 5, 2021

وانتشرت مقاطع فيديو، لوالدة الأسير الفسفوس وهي تحتفل به بعد خروجه من السجن.

وعقب الإفراج عنه، علق الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس “لم يستطع الاحتلال كسري وقد كسرت جبروته بأمعائي الخاوية وحققت انتصارا عليه”، بحسب وسائل إعلام محليّة.

ودوّن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، عبر تويتر، قائلا” خالص التهاني والتبريكات للأسير المحرر كايد الفسفوس بخروجه من سجون الاحتلال اليوم بعد انتزاع حريته بعد معركة إضرابه عن الطعام وكسره لإرادة السجان الصهيوني وتجميد قرار الاعتقال الإداري بحقه”.

وتابع قائلا “من خلال هذا الرجل النموذج “يثبت أسرانا على الدوام قدرتهم على التحدي”.

خالص التهاني والتبريكات للأسير المحرر كايد الفسفوس بخروجه من سجون الاحتلال اليوم بعد انتزاع حريته بعد معركة إضرابه عن الطعام وكسره لإرادة السجان الصهيوني وتجميد قرار الاعتقال الإداري بحقه. يثبت أسرانا على الدوام قدرتهم على التحدي وكسر إرادة السجان وتمسكهم بالأمل بالحرية الكاملة. — حازم قاسم (@hazemaq) December 5, 2021

تستقبل خليل الرحمن اليوم أبنها المناضل الاسير #كايد_الفسفوس الذي انتصر على السجان بعد معركة بطولية استمرت لما يزيد عن 131 يوما من الاضراب المتواصل عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. #معركة_الامعاء_الخاوية @kenanaa15 pic.twitter.com/9o2UK51eIa — Malik Al Qadi (@MalikQadi1) December 5, 2021

انتزع حقه انتزاعاً ..

ذهب الأسر وبقي الأجر إن شاء الله#كايد_الفسفوس https://t.co/CbJEeAWiut — Sama Yousef (@SamaaYousef) December 5, 2021

وكشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 500 أسير إداري.

وأضاف أن الأسرى الإداريين يواجهون تهمًا غير محددة صدرت بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في مجريات هذا الإجراء الإداري.