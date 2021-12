فرنسا.. اشتباكات واعتقالات بالتزامن مع الخطاب الجماهيري الأول للمرشح الرئاسي اليميني إريك زمور (فيديو)

شهد الخطاب الرئاسي الجماهيري الأول للمرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور شجار بين أشخاص معادين للعنصرية واعتقالات نفذتها الشرطة ضد بعض المحتجين.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام فرنسية خلال تغطيتها للخطاب الذي يلقيه زمور، الأحد، في ساحة خارج العاصمة باريس مواجهات عنيفة بالأيدي بين مؤيدين لزمور ومعارضين له.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة أجرت عمليات تفتيش صارمة على الراغبين في حضور الخطاب الجماهيري لزمور.

وقالت إن الشرطة اعتقلت شخص واحد على خلفية عمليات التفتيش المذكورة، دون توضيح ملابسات الواقعة.

واحتشد آلاف الأشخاص تحت المطر الباريسي بعد دعوة مرشح اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زمور (63 عامًا) لأول تجمع انتخابي له قرب باريس وهم يصرخون “زمور رئيسًا” في جو مشحون فيما احتجّ أيضًا معارضون له في العاصمة الفرنسية.

وتجمع نحو 13 ألف شخص في الضاحية الباريسية فيلبينت بعد 5 أيام على إعلان زمور المثير للجدل ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وكشف زمور، السبت، عن شعار حملته الانتخابية “المستحيل ليس فرنسيًا” وهو شعار منسوب لنابوليون.

VIDEO: 🇫🇷 Police officers carry out checks and make an arrest ahead of the first presidential campaign rally by French far-right candidate Eric #Zemmour at the Parc des Expositions in Villepinte, on the outskirts of Paris pic.twitter.com/Q0tFKNuU5z

— AFP News Agency (@AFP) December 5, 2021