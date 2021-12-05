عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة للجزيرة مباشر: قرارات البرهان تصب في صالح عودة رموز النظام السابق (فيديو)

قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير إن القرارات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعد يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصب في صالح عودة رموز النظام السابق.

وأضاف وجدي في لقاء خلاف فقرة (مباشر مع) على قناة الجزيرة مباشر أن القرارات شملت عودة بعض رموز النظام السابق إلى وظائفهم وكذلك قرار يقضي بفك تجميد الحسابات المصرفية الخاصة ببعض تلك الرموز، مما يسمح لهم بالتالي بالتصرف فيها.

وأوضح أن القوى المدنية التي تدعم “الانقلاب” العسكري هي قوى النظام القديم فقط، ولا توجد قوى ثورية تدعمه.

وقال وجدي إنه لا يثق في تصريحات البرهان بشأن التحقيق في سقوط قتلى بالمظاهرات الأخيرة، مضيفا أن هذه التصريحات هي “للإيحاء بأن هناك مساحة من الحرية”.

وذكر أن قرار تجميد عمل اللجنة يعني عدم رغبة السلطات في مواصلة عملية تفكيك النظام السابق ورموزه.

وأضاف أن ما يحدث الآن هو “محاولة لإعادة ترتيب للمشهد ليعود من يراد تفكيكهم إلى قمة المشهد السياسي”.

وقال وجدي إن لجنة إزالة التمكين استعادت مبالغ ضخمة، لكنه أشار إلى صعوبة الكشف بشكل دقيق عن إجمالي المبالغ التي تمكنت اللجنة من استعادتها.

وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من استعادة 450 مليون دولار منها 6 ملايين دولار نقدا في قطاع النقل النهري فقط.

وأوضح وجدي أنه يمكن لعمل اللجنة أن ينجح إذا توافرت الإرادة من كل مؤسسات الدولة.

وجمد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته التي أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال اللجنة.