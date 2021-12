قتلى وعشرات الجرحى في ثوران بركان سيميرو الإندونيسي واستمرار البحث عن مفقودين (فيديو)

كشف المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث أن حصيلة قتلى بركان جبل “سيميرو” بشرق جزيرة “جاوة” في إندونيسيا ارتفعت إلى 13 شخصا، وأكثر من50 مصابا حسب إحصاءات مؤقته.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر إن رجال الإنقاذ ما زالوا يواصلون البحث في القرى المغطاة بالرماد المنصهر عن ناجين.

وفاجأ ثوران أكبر جبل في جاوة السكان المحليين، السبت، حيث تصاعدت سحب الدخان والرماد ودفعت الآلاف إلى الفرار من الدمار والذهاب إلى الملاجئ المؤقتة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون محليون وقرويون هروب السكان من رماد البركان المندفع باتجاه المساكن أسفل الجبل.

Semeru Effect

In the seconds of the eruption of Mount Semeru, the sand mining community panicked pic.twitter.com/fCp40wtvJi

— #neptuno (@luffyneptuno) December 5, 2021