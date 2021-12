القدس المحتلة.. استشهاد محمد سليمة إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه من مسافة قريبة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق استشهاد الشاب الفلسطيني محمد سليمة (25 عاما) في مدينة القدس إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه من مسافة قريبة رغم إصابته.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجريمة التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي والتي تضاف إلى سجل من الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

واستشهد سليمة، السبت، إثر إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بدعوى تنفيذه عملية طعن في منطقة (باب العامود) وسط القدس المحتلة.

وزعمت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن “نجح بإصابة إسرائيلي كما حاول طعن شرطي لكنه لم ينجح حيث تم إطلاق النار عليه قبل ذلك”.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل شرطة الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا في مدينة القدس ووصفت الحادثة بأنها “جريمة حرب موثقة”.

وقالت رئاسة الوزراء الفلسطينية إن جنود الاحتلال “يمارسون جرائمهم على الهواء”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئاسة الوزراء قولها إن “قتل الشاب محمد سليمة وهو جريح هي جريمة حرب موثقة”.

ودعت رئاسة الوزراء الفلسطينية المجتمع الدولي “إلى ضرورة التحرك فورا لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية لأبناء شعبنا وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية أن “هذه الجريمة تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء شعبنا وهي استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه”.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جريمة إعدام الشاب سليمة ودعا المحكمة الجنائية الدولية لإضافتها إلى ملف جرائم الاحتلال.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت قوات الاحتلال النار من مسافة قريبة و”بدم بارد” على العديد من المواطنين الفلسطينيين على الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد عدد كبير منهم بدعوى أنهم كانوا يحاولون تنفيذ هجمات.

وتؤكد تقاريرحقوقية فلسطينية وإسرائيلية أن أغلب ادعاءات قوات الاحتلال في هذا الخصوص “غير صحيحة” وأنها أطلقت الرصاص على فلسطينيين كثيرين لم يشكلوا لها أي تهديد ما يعكس استمرار الاحتلال في سياسة الاستهداف المباشر للفلسطينيين واستهتاره بحياتهم والاستخدام المفرط للقوة.

