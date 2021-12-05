تركيا.. تفكيك عبوة ناسفة كان مخططا تفجيرها أثناء لقاء جماهيري لأردوغان

تمكن الأمن التركي من تفكيك عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة ضابط شرطة كان مكلفا بالعمل أثناء لقاء حضره الرئيس رجب طيب أردوغان في شرق البلاد.

وقالت مصادر لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن الشرطي ينتمي إلى قوة مكافحة الشغب في قضاء (نصيبين) التابع لولاية ماردين.

وأشارت إلى أن العبوة الناسفة زرعت أسفل السيارة الخاصة بالشرطي عندما كانت متوقفة أمام منزله، وأن الخبراء تمكنوا من تفكيكها بنجاح.

وتواصل قوات الأمن في الولاية البحث عن الأشخاص الذين زرعوا العبوة تحت السيارة بعد أخذ البصمات.

وذكرت المصادر أن الشرطي الذي وضعت المفخخة في سيارته، كان من أفراد الفريق المقرر إرساله كقوة تعزيز إلى ولاية سيرت أمس السبت، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن الشرطي انطلق بسيارته الخاصة من مكان إقامته إلى المهمة، وذهب إلى مكان إقامة زميله الذي سيرافقه في الرحلة، وأن الأخير هو الذي رصد العبوة تحت السيارة قبيل ركوبهما.

وقال حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الشرطة أرجأت الكشف عن المعلومات إلى ما بعد انتهاء لقاء أردوغان الجماهيري لتجنب إثارة الذعر.

وخلال كلمته في المهرجان الخطابي قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها.

وأشاد في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات المجتمع المدني، بالخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية لتركيا طوال السنوات الـ19 الماضية.

وشدد على أن تركيا ستواصل كفاحها داخل حدودها وخارجها حتى تخرج الإرهاب من أجندتها بشكل كامل.

وفي وقت سابق السبت، شارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية سيرت.

افتتاح مصنع للزنك

وافتتح أردوغان أمس السبت، أكبر مصنع لصهر الزنك في سيرت بشراكة مع قطر.

وفي كلمة خلال الحفل، قال أردوغان إن هذا المصنع يعد الأكبر في سيرت والمنطقة المحيطة، وأن قيمته بلغت 102 مليون دولار.

وأشار إلى أن المصنع سوف يلبي نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك ليخفض الاعتماد على الخارج.

وشدّد على أن المشروع سيضمن توفير نحو نصف مليار دولار سنويًا بالنسبة إلى تركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من دول أخرى، كما سيوفر فرص عمل لنحو 3 آلاف من السكان.

وقال إنه وضع أيضًا حجر الأساس لمصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، كامتداد لمشروع مصنع صهر الزنك.

وأوضح أن قيمة هذه الاستثمارات ستبلغ 500 مليون دولار، وستوظف نحو 7 آلاف و500 شخص عند انتهائها عام 2023.