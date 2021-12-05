بلومبرغ: مشادة كلامية حادة بين بلينكن ولافروف.. ما القصة؟

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن مشادة كلامية حادة وقعت بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مأدبة عشاء بحضور العشرات من نظرائهم هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن هذه “المشادة اللفظية حدثت في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون لإيجاد سبل، بما في ذلك عقوبات محتملة، لمواجهة تهديد غزو روسيا لأوكرانيا بعد حشد الرئيس فلاديمير بوتين لقواته على حدود الدولة المجاورة”.

وقالت المصادر إن “لافروف أخذ يتكلم في حفل عشاء أقامته منظمة الأمن والتعاون في أوربا بالعاصمة السويدية ستوكهولم في الأول من الشهر الجاري، ليجدد وجهة نظر روسيا بأن انهيار الإدارة الموالية لموسكو في أوكرانيا عام 2014 كان انقلابا”.

وأضاف لافروف أيضا أن “حلف الناتو والاتحاد الأوربي يقمعان المعارضين ويهددان روسيا”.

ورد بلينكن بتلخيص أحداث 2014، متهما القوات الموالية للرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 قبل أن يهرب ويظهر في روسيا.

كما رد بلينكن على نظيره الروسي بالقول إن الناتو “تحالف دفاعي”.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التلميحات القائلة إن بلينكن فاز في المشادة الكلامية مع لافروف، وفق بلومبرغ.

وجاء ذلك في رد لها على فيسبوك على تقارير وسائل إعلام اوكرانية ذكرت أن بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا “وضعا لافروف عند حده”.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا وجهت اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال “شنها هجوما” على أوكرانيا.

ورفضت موسكو الاتهامات ونفت وجود أي خطط “عدوانية” لديها تجاه أوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.