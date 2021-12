بعد أيام من إطلاق نار داخل مدرسة.. نائب أمريكي ينشر صورة سلاح تثير غضبًا في الولايات المتحدة (صورة)

نشر عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري توماس ماسي، صورة له مع أفراد عائلته بجانب شجرة عيد الميلاد والبنادق في أيديهم مع ابتسامة تعلو وجوههم، ما أثار انتقادات واسعة، لا سيّما أن البلاد شهدت حادثة إطلاق نار مأساوية قبل أيام قليلة.

وكتب ماسي على تويتر “عيد ميلاد سعيد! سانتا، أرجوك أحضِر الذخيرة”.

والثلاثاء الماضي، قتل إيثان كرمبلي (15 عامًا) بدم بارد 4 تلاميذ وتسبّب بإصابة 6 آخرين إضافة إلى مدرّس بجروح في حرم مدرسة بريف أكسفورد وهي قرية صغيرة شمالي ديترويت.

وأُوقِف السبت والدا الفتى بعد اتهامهما بالقتل غير العمد، لأنهما تركا ابنهما يستخدم سلاحًا قُدّم إليه هدية.

ويُمثّل عضو مجلس النواب الأمريكي مقاطعة ذات انتماء جمهوري، وظهر في الصورة مع عائلته وهم يحملون مدفع (إم 60) الرشّاش، إضافة إلى بندقية (إي آر 15) نصف الآلية ورشاش من نوع (تومسون).

ويتم تصنيع الأسلحة التي تكون نصفة آلية لتبدو شبيهة بالأسلحة الآلية مثل الرشّاشات.

وبحسب القانون الأمريكي، فإن استخدام أسلحة مثل الرشّاشات مقتصر على الشرطة وعلى مدنيين يملكون تراخيص خاصة.

وأدان عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جون يارموث ما قام به زميله الجمهوري، منتقدًا ما عَدّه عدم اكتراث الجمهوريين بحماية الناس من عنف السلاح.

I promise not everyone in Kentucky is an insensitive asshole. https://t.co/8NjWJpdXIF

وتحصد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الكثير من الضحايا، وتتكرّر في بلد يضمن فيه الدستور الحقَّ في حيازة أسلحة نارية، إلا أن ملاحقة ذوي مُطلقي النار أمر نادر جدًّا.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مع الصورة التي وصفوها بالمُقزّزة والمُستفزّة، مشيرين إلى أنه من غير المقبول نشرها، بعد أيام من حادثة إطلاق نار مأساوية في الولايات المتحدة خلّفت 4 قتلى.

Being how fresh the shooting occurred, this is extremely disrespectful for the families of the victims.

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.

The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021