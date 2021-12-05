الأردن.. السجن لمسؤولين أدينوا بالتسبب في وفاة مرضى انقطع عنهم الأكسجين

قضت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بالسجن لمدّة 3 سنوات بحق 5 مسؤولين حكوميين، بعد إدانتهم بالتسبّب بوفاة 10 مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي في مارس/ آذار الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان و4 من مساعديه بالسجن 3 سنوات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقالت الوكالة إن “المحكمة أدانت مدير المستشفى السابق ومساعده لشؤون الخدمات والتوزيع، ورئيس مجموعة الغازات الطبية ومدير الأجهزة الطبية وفني الأكسجين السابقين في المستشفى، بجرم التسبّب بالوفاة مكرّر 10 مرّات، وقرّرت حبسهم لمدّة 3 سنوات وضمنتهم مبلغ 3 آلاف و575 دينارًا لكل واحد منهم عقوبة واجبة النفاذ”.

وأعلنت المحكمة براءة 8 متهمين بالقضية، في قرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصّة.

وتُوفي 6 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي بمستشفى السلط الحكومي بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدّم استقالته.

وفي الأيام اللاحقة أُعلِنت وفاة 4 آخرين نتيجة الحادثة.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي أثارت غضبًا واسعًا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

وأعلنت الحكومة مساء اليوم ذاته إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدّمت اعتذارها عن التقصير، واصفة ما حدث بأنه “خطأ جسيم فادح غير مُبرّر”.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة، وأوقف المدّعي العام لمدينة السلط مدير المستشفى و4 من مساعديه، ووجّه إليهم تهمة “التسبّب بوفاة”.

وشهدت مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص، مُطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط.