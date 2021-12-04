غوتيريش يدعو السودان إلى احترام الإعلام وحرّية التعبير (فيديو)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير أرسِل أمس الجمعة إلى مجلس الأمن- السلطات السودانية إلى احترام حرّية التعبير والصحافة، في بيئة رأى أنها تصبح أكثر عداءً للصحفيين.

وقال في هذه الوثيقة الفصليّة التي لم تُنشر بعد “أكرّر دعوتي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسّفيًّا، وإيقاف اعتقال زعماء وناشطي المعارضة السياسية. مَن وُجّهت إليهم تهم يجب أن يُحاكموا محاكمة عادلة”.

وأضاف “لا يزال مستقبل الانتقال السوداني غير مؤكّد”، مشيرًا إلى أن الانقلاب العسكري قد يُعيق الإنجازات المهمّة التي تحققت على الجبهتين الدولية والاقتصادية، ويحرم السودان من تخفيف الدين ومن المساعدات التي يحتاجها بشدّة.

وتابع “يجب على جميع الأطراف بذل جهود مُنسَّقة للتفاوض من أجل حل فعّال للقضايا العالقة بطريقة شاملة، وبطريقة يراها الشعب السوداني وشركاؤه شرعية”.

وندّد غوتيريش بتقارير بشأن استخدام القوات الأمنية والعسكرية الذخيرة الحية ضد متظاهرين سلميين ما تسبّب في سقوط قتلى وجرحى، مشدّدًا على أن هذا غير مقبول.

وحث السلطات السودانية على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى احترام الحق في الحياة وحرّية التعبير والتجمّع السلمي.

قبول الاتفاق السياسي

وكان غوتيريش قد دعا الشعب السوداني إلى تغليب الحس السليم، والقبول بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الجيش لضمان انتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي “أتفهّم رد فعل أولئك الذين يقولون لا نريد أيّ حل مع الجيش، لكن بالنسبة لي فإن إطلاق سراح رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهم”.

وتوجّه غوتيريش إلى المعارضين للاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع الجيش، الذين يواصلون التظاهر في العاصمة الخرطوم خصوصًا، للمطالبة بحكم مدني، مُحذّرًا إيّاهم من أن التشكيك في هذا الحل سيكون خطيرًا جدًّا على السودان.

سقطة

من جانبه، أعلن تجمّع المهنيين السودانيين رفضه تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، وعَدَّها “تجاوزًا لإرادة الشارع السوداني الرافض للاتفاق السياسي وما سبقه، وإملاءً على السودانيين بما يجب أن يفعلوه من موقع وصاية ليس لديه ما يؤهّله له”.

وأكّد تجمّع المهنيين -في بيان له- أن ترديد أنطونيو غوتيريش تهديدات مَن وصفهم بالانقلابيين للشعب السوداني بعواقب وخيمة إن استمر في مقاومتهم واتفاقهم البائس مع حمدوك هو “سقطة أخلاقية وسياسية”.