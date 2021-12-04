شرق السودان.. تحالف القوى يحذر مما لا يحمد عقباه ومجلس البجا يعقد اجتماعا بشأن الأزمة (فيديو)

قال متحدث باسم مجلس قبائل البجا إنه سيعقد اجتماعا بشأن نهاية المهلة التي أعلنها المجلس لحل الأزمة، فيما حذر (تحالف القوى السياسية والمدنية) من حدوث ما لا يحمد عقباه.

وقال محمود طاهر الحاج رئيس تحالف (القوى السياسية والمدنية بشرق السودان) إن أي مساس بمسار شرق السودان سيؤدي إلى ما يحمد عقباه في الإقليم.

وأضاف الحاج في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن “كل الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بمسار شرق السودان”.

وذكر أن رفض مجلس نظارات البجا لمسار الشرق ضمن اتفاق جوبا مبني على أساس عنصري.

وأشار الحاج إلى أن ما يروج له مجلس نظارات البجا لن ينتج عنه سوى زعزعة استقرار شرق السودان، محذرا من أن تعطيل مسار شرق السودان يهدد بإشعال حرب أهلية وانفصال الإقليم.

بدوره قال سيد أبو آمنة الأمين السياسي (لمجلس نظارات البجا) إنهم تلقوا وعودا غير رسمية بإلغاء أو تعليق مسار شرق السودان.

وأضاف أبو آمنة أن هناك من يصر على إشعال الفتنة والحرب في شرق السودان بفرضه المسار الحالي.

وذكر أن مسار شرق السودان يستهدف توطين مهاجرين في الإقليم، مؤكدا رفض اختراق السيادة السودانية عبر هذا الأمر.

وأوضح أبو آمنة أن المجلس سيعقد اجتماعا، اليوم السبت، لمناقشة الأمر.

وقال إنه لم تفرض على المجلس أجندة من الخارج وإنهم يريدون المشاركة في حكم السودان وفقا لنسبتهم السكانية.

وتنتهي السبت المهلة التي أعلنت عنها قبائل سودانية شرقي السودان للحكومة لحل الأزمة في الإقليم.

وهدد زعماء قبائل البجا السودانية بعودة الإغلاق شرقي البلاد وألمحوا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل قطع الطرق القومية، وتعطيل الموانئ البحرية حال عدم تنفيذ مطالبهم.

ويرفض مجلس نظارات البِجا والعموديات المستقلة في شرق السودان -برئاسة محمد الأمين ترك- اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في جوبا بين الحكومة وممثلي شرق السودان في الجبهة الثورية، في فبراير/شباط 2020.