تونس.. اتحاد الشغل يطالب بانتخابات مبكرة ويحذر من خطر داهم جراء الفشل السياسي (فيديو)

دعا الاتحاد التّونسي للشغل (أعرق منظمة عمالية بالبلاد)، السبت، إلى إجراء حوار وطني شامل لإعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد نور الدّين الطبوبي، بمناسبة الذكرى الـ69 لاغتيال الزّعيم النّقابي فرحات حشّاد، بساحة القصبة وسط العاصمة، بحضور قيادات ونقابيين، وتواجد أمني مشدد.

وقال الطبوبي “علينا الذهاب إلى حوار وطني شامل لإعادة تونس إلى مسارها الديمقراطي (…) لغة الحوار تعطلت ونحن نبحث عن وحدة وطنية”.

وأوضح “كل المؤشرات تنذر بخطر داهم جراء فشل سياسي وغياب برنامج يخرج البلاد من النفق الذي تمر به” بسبب ما وصفه بالتردد “المبالغ فيه” للرئيس قيس سعيّد في إعلان خارطة طريق تقود إلى إصلاحات سياسية وانتخابات مبكرة.

وأضاف “علينا اليوم الاجتماع لإنهاء الأزمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية التي تعصف بالحياة اليومية للمواطن التونسي”.

ومضى قائلا “الاتحاد استبشر خيرًا بإجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، بحثًا عن إيقاف الفساد وتجاوز فشل السّياسيين في العشرية الماضية، لكن لم نر خارطة طريق أو مشروع واضح للرئيس قيس سعيّد”.

واختتم الطبوبي “يجب تحديد سقف زمني وإجراءات عملية لإنهاء الضغط الخارجي والداخلي، ولن يتم ذلك الا بحوار وطني يجمع جميع الحساسيات السياسية والاجتماعية والنقابية الوطنية بالبلاد”.

ويحيي العمال في تونس، ذكرى الزّعيم النّقابي فرحات حشاد، أحد مؤسسي الاتحاد العام التّونسي للشغل وأحد رموز الاستقلال في مواجهة الاحتلال الفرنسي، الذي اغتاله في 5 ديسمبر/كانون أول 1952.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زبن العابدين بن علي.